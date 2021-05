Mercadona participa na campanha de recolha de alimentos do Banco Alimentar contra a Fome

Dinheiro Vivo 28 Maio, 2021 • 16:10 Partilhar este artigo Facebook

A cadeia de supermercados espanhola Mercadona anunciou que se juntou à campanha de Recolha de Alimentos organizada pelo Banco Alimentar Contra a Fome que decorre de 28 de maio a 6 de junho.

No contexto de pandemia de covid-19, "não será possível a presença de voluntários em loja", pelo que a doação será feita através da campanha "Ajuda Vale", na qual, o cliente informa na caixa quais os produtos e a quantidade a doar, refere a Mercadona adiantando que a empresa se encarrega da entrega ao Banco Alimentar correspondente, juntamente com a sua própria doação.

A ​​​​​​​Mercadona realiza doações diárias através de cada uma das suas 20 lojas a várias cantinas sociais tendo doado, no ano passado, um total de 1.200 toneladas de produtos de primeira necessidade a várias instituições de solidariedade social no país.

"A adesão da Mercadona à campanha Ajuda Vale dos Bancos Alimentares permite sensibilizar um maior número de portugueses para a partilha de alimentos com famílias que precisam de apoio alimentar e incentivar a solidariedade neste momento difícil para muitos. Esta parceria reforça a concretização de um dos objetivos do desenvolvimento sustentável e contribui para uma sociedade mais justa e fraterna", refere, em comunicado, a presidente da Federação Portuguesa dos Bancos Alimentares Contra a Fome, Isabel Jonet.

Já a diretora de Responsabilidade Social da Mercadona Portugal reforça que esta participação é "mais um passo" no "firme compromisso" da empresa com a sociedade. "Colaboramos com os Bancos Alimentares dos locais onde estamos inseridos através de doações e poder aderir à presente campanha é, para nós, motivo de grande satisfação. Por outro lado, desde o dia em que abrimos cada loja, colaboramos com uma instituição social de proximidade, com doações diárias, de segunda a sexta-feira. Desta forma, contribuímos para o bom trabalho que fazem as instituições sociais junto da população carenciada", sustenta Ana Mendia.