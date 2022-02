Mercadona renova receita de seis maioneses de marca própria para melhorar o sabor

Maioneses da Mercadona têm receita renovada e embalagens melhoradas © DR

Dinheiro Vivo 18 Fevereiro, 2022 • 16:27 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Foi para melhorar o seu sabor que a Mercadona renovou a receita das seis maioneses da marca própria "Hacendado". Com esta renovação, a cadeia espanhola de supermercados conseguiu eliminar a acidez, melhorar textura e tornar a maionese mais densa, para além de reduzir açúcares e eliminar conservantes, adicionando aromas naturais. O que torna estas maioneses ideais para acompanhar, temperar e até para cozinhar pratos quentes ou frios, anunciou a marca em comunicado.

Além desta novidade, a Mercadona melhorou as embalagens das maioneses. Quatro passam a ter embalagem de vidro, em vez de plástico. Por outro lado, o invólucro de plástico que cobria as outras duas embalagens foi eliminado, reduzindo significativamente a quantidade utilizada deste material. O plástico da etiqueta também desaparece, passando a ser de papel e o da caixa expositora, é agora de cartão. Com esta redução de plástico, a Mercadona poupa 900 toneladas de plástico por ano.

Marca quer cuidar do planeta

A Mercadona quer dar mais um passo no seu compromisso de cuidar do planeta e, como tal, continua a desenvolver a Estratégia 6.25 que visa a redução de plástico e uma gestão adequada dos seus resíduos. Este processo - que implica um investimento de 140 milhões de euros nos próximos quatro anos- envolve modificações em diferentes processos da empresa, desde o redesenho das embalagens do futuro, em coordenação com fornecedores, até à adaptação de lojas e logística e gestão de resíduos, entre outros.

A Estratégia 6.25 consiste em seis ações específicas para alcançar um triplo objetivo até 2025, ou seja, reduzir 25% do plástico nas suas embalagens, que todas as embalagens de plástico sejam recicláveis ​​e reciclar todos os seus resíduos de plástico.

Os primeiros passos já foram dados e os sacos de plástico de uso único já foram completamente eliminados de todas as seções e substituídos por sacos compostáveis, o que representa menos três e 200 toneladas de plástico por ano. Também os descartáveis de plástico de uso único foram trocados por outros mais amigos do ambiente, o que significa o uso de menos três mil toneladas de plástico por ano. "Nos próximos anos, as embalagens que a empresa irá utilizar serão recicláveis ​​e continuará a reduzir o plástico nas embalagens dos produtos de marca própria, em colaboração com os seus fornecedores", reforça a Mercadona. E para alargar esta poupança de plástico, a empresa dá informações aos "Chefes" (clientes), "sobre reciclagem parapromover e facilitar a separação de resíduos tanto nas lojas como em casa".

As duas primeiras ações da estratégia já foram cumpridas e em 2021 transformou todas os seus supermercados em Lojas 6.25, o que envolveu um investimento de 30 milhões de euros.

Além disso, para este novo modelo, o sistema de gestão de resíduos foi aprimorado e ampliado com a recolha de cápsulas de café.