Mercadona tem 2,1 mil milhões para antecipar pagamento a fornecedores

A Mercadona fechou acordo com um conjunto de bancos espanhóis para obter uma linha de financiamento de 2,1 mil milhões de euros permitindo pagar antecipadamente aos seus 3 mil fornecedores, dos quais 300 em Portugal, para mitigar o impacto económica na cadeia de valor provocada pela pandemia do Covid-19, noticiou a imprensa espanhola e confirmou o Dinheiro Vivo junto a fonte oficial.

“A Mercadona, perante a situação excecional que estamos a viver devido ao Covid-19, decidiu comprometer-se em fazer o que for necessário para que a economia não pare. A medida tem o objetivo de permitir aos fornecedores solicitar o pagamento o de uma forma mais ágil, segura e instantânea, em vez de 30 ou 60 dias, no caso de Portugal”,justifica fonte oficial da cadeia de retalho em Portugal.

Globalmente, a cadeia tem 3 mil fornecedores de produtos e serviços para as suas mais de 1600 lojas em Portugal e Espanha, abrangendo um total de 600 mil colaboradores de toda a cadeia agroalimentar. Por isso, “há mais de 10 dias decidimos aumentar as linhas de liquidez com os bancos ou através de antecipação de pagamentos através de transferências e confirming”, referem.

O confirming é um produto financeiro que permitirá aos fornecedores da cadeia de retalho enfrentar eventuais crises de liquidez. “Através das linhas os parceiros da empresa poderão cobrar as suas faturas de forma instantânea.”

No mercado nacional, a companhia trabalha com cerca de 300 fornecedores que podem, à semelhança do que sucede em Espanha, beneficiar desta linha.

O CaixaBank, o Bankia, o BBVA e o Santander foram as entidades envolvidas nesta operação, tendo cada uma assumido um compromisso de cerca de 500 milhões de euros, noticiou o Expánsion.