Mercadona tem nova agência de comunicação

A Mercadona tem uma nova agência de comunicação em Portugal. A Central de Informação é a nova agência da cadeia de retalho espanhola, apurou o Dinheiro Vivo e confirmou junto da empresa. Até aqui a conta estava com a Llorente & Cuenca (LLYC).

“Confirmo a alteração de agência de media relations. Com a LLYC realizámos um trabalho conjunto na entrada no mercado português”, adianta fonte oficial da Mercadona quando questionada pelo Dinheiro Vivo.

Até aqui a cadeia de retalho espanhol trabalhava com a LLYC, agência com que começou a trabalhar a entrada no mercado nacional, desde 2016, data em que foi conhecido o interesse do retalhista espanhol em realizar em Portugal a sua primeira internacionalização.

A cadeia abriu em julho do ano passado o seu primeiro supermercado no país – no Canidelo/Vila Nova de Gaia – tendo fechado o ano passado com 10 lojas no país. Este ano prossegue o seu percurso de expansão da rede, tendo já aberto seis super de uma dezena previstos para 2020, elevando para 20 o número de lojas no país.