Merc’art ganha via verde para reforçar internacionalização

O Merc’art, mercado de arte online e offline, está agora preparado para reforçar a sua componente internacional, um impulso ao negócio que chegou com a aprovação do projeto no âmbito do Portugal 2020. Para Alexandra Quadros, fundadora e curadora do Merc’art, este investimento permitirá concretizar “um sonho antigo: a internacionalização do projeto e expansão da rede de parceiros para além das fronteiras portuguesas”. Os mercados alvo são países como os Estados Unidos, a Inglaterra, a Coreia do Sul, o Brasil, Suécia e Espanha.

“Em apenas quatro anos, divulgámos mais de 100 artistas nacionais e estrangeiros. O Portugal 2020 será uma espécie de “via verde” para que possamos levar esses talentos a terem seus trabalhos reconhecidos globalmente, mostrar o nosso conceito de democratização da arte e trazer o mundo para a nossa plataforma”, diz Alexandra Quadros.

O mercado de arte mundial apresenta crescimentos significativos. As vendas online de arte e antiguidades ultrapassaram os seis mil milhões de dólares em 2018, um crescimento de 11% face ao ano anterior. Os dados do estudo “O mercado de arte 2019”, do Art Basel e do grupo UBS, mostram que há um movimento de procura destes (também) produtos de investimento pela geração Millenials e através da internet.

Um mercado em Lisboa

Para já, a empresa está a promover a venda de obras de 24 artistas nacionais e internacionais, consagrados e emergentes, num contentor do LX Factory. A lista inclui ilustradores, street artists, digital artists, fotógrafos, pintores com obras originais – criadas especialmente para o mercado – e reproduções acessíveis ao público. A iniciativa de arte offline decorre até 1 de dezembro.

O Art Container do Merc’art tem, este ano, uma novidade: a tenda que cobre a estrutura é pintada, todas as semanas, com motivos de natureza por quatro artistas conhecidos. O objetivo é vincular a causa da sustentabilidade à arte. A Living Art Container foi fabricada na África do Sul e a pintura “serve para chamar a atenção da preservação animal, das espécies em vias de extinção”, explica Alexandra Quadros.

Nesta edição do Merc’art destaca-se a presença dos Storytailors, um dos designers de moda portugueses mais aclamados da atualidade com obras que fazem parte do imaginário reservado dos estilistas, dos canadianos Cale Atkinson e Jessica von Innerebner, ilustradores para marcas tão conhecidas quanto a Disney, Pixar e Marvel, do artista visual brasileiro Cássio Markowski ou do artista digital Danny Ivan, cujo trabalho em 3D é reconhecido internacionalmente por marcas clientes como a Republic Records, Apple e Starbucks.

Através da plataforma Mercart.pt é possível pesquisar e adquirir obras ao longo de todo ano e inclusivamente ter acesso a entrevistas com todo o tipo de artistas artistas gravadas em formato podcast.