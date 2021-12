Mercedes abre centro tecnológico em Braga em 2022

Braga foi a cidade escolhida pela Mercedes para abrir o seu segundo centro tecnológico em Portugal. A marca automóvel alemã vai abrir o novo espaço no centro da cidade no início do próximo ano. Em 2022, a empresa quer contratar mais de cem especialistas em solo português.

A proximidade à universidade do Minho foi determinante para a escolha das novas instalações da Mercedes-Benz.io. "Queremos estar mais perto de centros nevrálgicos de talento em Portugal, pelo que abertura do novo centro em Braga alinha-se nesta nossa estratégia", destaca a presidente executiva, Silvia Bechmann.

Para a InvestBraga, a chegada da empresa "vem reforçar o caráter de inovação do nosso concelho e do nosso tecido empresarial". A cidade dos arcebispos também acolhe o centro de desenvolvimento de soluções para a condução autónoma dos alemães da Bosch.

A Mercedes abriu o primeiro centro tecnológico em Portugal em maio de 2017, que conta atualmente com 245 profissionais. Em abril deste ano, a empresa contava com 200 pessoas e já na altura anunciava que iria contratar cem pessoas nos meses seguintes.

Não se sabe, para já, quantas pessoas vão estar a trabalhar no escritório em Braga. A mesma responsável assinala que as vagas em aberto "não estão alocadas a um espaço em particular, mas sim a determinadas competências" que a empresa procura no país.

A empresa adotou um modelo de trabalho totalmente flexível. Ou seja, na mesma semana, os funcionários de Lisboa poderão trabalhar em Braga dois dias, outro em Lisboa e outros dois em casa.

A partir de Portugal, os funcionários desenvolvem mais de 30 produtos. Sistemas para pesquisa de carros, marcação de test-drives e plataformas de comércio eletrónico são alguns exemplos.

Desde outubro gerida a partir de Portugal, a Mercedes-Benz.io também conta com dois escritórios na Alemanha, nas cidades de Berlim e de Estugarda. No total, a empresa conta com uma equipa de 455 pessoas.