Mercedes-Benz.io quer contratar profissionais que não trabalhem há pelo menos dois anos

Mercedes-Benz.io quer contratar 100 profissionais em Portugal durante este ano © DR

A Mercedes-Benz.io lançou um programa para reintegrar profissionais no marca de trabalho e que por, qualquer motivo, tenham interrompido o seu trajeto profissional. O 'Returnships' quer "incentivar o retorno de profissionais que estão fora do ativo há pelo menos dois anos", explica a empresa alemã em comunicado, que adianta ainda que a ideia é que estas pessoas possam voltar às suas carreiras sem que tenham de voltar ao princípio. Só em Portugal a empresa quer contratar mais de 100 pessoas durante esta ano.

A Mercedes-Benz.io pretende agora dar uma nova oportunidade a profissionais seniores ou intermédios "com pelo menos 4 anos de experiência, para integração em cargos alinhados com a sua experiência durante um período de seis meses". O objetivo da Mercedes é que, no final do estágio, os profissionais possam via a ocupar os cargos de forma permanente.

A CEO da Mercedes-Benz.io, Silvia Bechmann explica que a empresa acredita em diversidade na sua equipa de trabalho e que este é um elemento fulcral para conseguir que a marca cresça com sucesso. "Assim, queremos abrir a porta a estes profissionais e dar-lhes a oportunidade de reintegrarem no ativo, dando-nos igualmente a oportunidade de crescer com o seu talento", reforça.

Atualmente, a Mercedes-Benz.io desenvolve mais de 30 produtos, como o Test Drive Booking, Vehicle Car Search, OneWeb, Dealer Locator e eCommerce platform. A empresa tem escritórios em Lisboa, Braga, Estugarda e Berlim. Todas as vagas em aberto podem ser consultadas no site da empresa em https://www.mercedes-benz.io/jobs/.