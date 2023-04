Mercedes-Benz.io realiza Hackathron para recrutar colaboradores

© DR

A Mercedes-Benz.io está a desafiar Software Architects, Backend Developers e CloudOps Engineers, que gostem de automóveis e que queiram experimentar a mais recente tecnologia da Mercedes-Benz, para a Hackathon: Untangle the Cloud.

Como refere a empresa trata-se uma de aposta num modelo de atração de talento através da experiência gamificada de programação, que realiza em maio (dias 12 e 13), em formato híbrido, com participação remota ou presencial em Lisboa. As inscrições estão abertas até dia 8 de Maio.

A Mercedes-Benz.io quer crescer em Portugal, ao contratar ao longo deste ano mais de 140 colaboradores e ao mesmo tempo pretende apostar "num formato de atração de talento que será também uma experiência do universo da empresa focada na transformação digital", explica em comunicado.

Para participar nesta Hackathon, as inscrições podem ser feitas em equipas de seis a nove pessoas ou individualmente. No decorrer daqueles dois dias, os participantes serão desafiados a criar soluções disruptivas para a migração de aplicações para a cloud. O prémio final uma driving experience.

Como refere Silvia Bechmann, CEO da Mercedes-Benz.io a intenção desta Hackathon é criar uma experiência única, que tem por base um grande desafio. Desta forma será dada "a oportunidade a diferentes profissionais da área de terem um primeiro contacto com a nossa empresa e com as nossas equipas de talentos."

A responsável explica ainda que "a Mercedes-Benz.io já é reconhecida pelos seus processos de recrutamento criativos, mas, acima de tudo, pela excelência da sua equipa. A qualidade dos nossos talentos é o que marca a diferença e é esse o posicionamento que queremos continuar a seguir".

A Mercedes-Benz.io anunciou no final de 2022 a abertura do seu novo escritório no Parque das Nações, assim como a intenção de recrutar mais de 140 profissionais ao longo deste ano.

Para mais informações sobre a Hackathon: Untangle the Cloud, basta aceder a este link: https://www.mercedes-benz.io/untangle-the-cloud/