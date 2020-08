Mercer com novo responsável da área de carreiras

Tiago Borges é o novo Country Business Leader de Career da Mercer Portugal. A função estava, desde junho do ano passado, a ser exercida interinamente, por Diogo Alarcão, o CEO da consultora de recursos humanos.

“É com grande orgulho e entusiasmo que aceito este novo desafio, nesta família (Mercer) que me acolheu há mais de uma década. Toda a experiência que adquiri ao longo destes últimos 13 anos foram essenciais para que consiga liderar uma linha de negócio tão importante para a Mercer Portugal, como a de Career. Quero dar continuidade a uma estratégia e posicionamento que nos permita continuar a ser um parceiro de referência nos processos de transformação das políticas que impactem os ativos mais importantes dos nossos clientes – as Pessoas”, diz Tiago Borges, o novo Country Business Leader de Career da Mercer Portugal, citado em nota de imprensa.

A escolha para o cargo recaiu num quadro interno, já que Tiago Borges era desde setembro de 2017 Rewards and Mobility Practice Leader da Mercer Portugal. Entrou na empresa em 2007 como Information Product Solutions Business Leader, tendo em 2014 sido nomeado Iberia Information Solutions Market Leader.

Nesta nova função, fica responsável pela área de Career da consultora, reportando ao CEO, “com o objetivo de dar continuidade a uma estratégia de posicionamento diferenciador nas áreas de atuação desta linha de negócio”.

Tiago Borge é licenciado em Economia pela Universidade Nova de Lisboa e pós-graduado em Marketing de Serviços pelo GIEM – Business School, ISCTE. Iniciou a sua atividade profissional há mais de 20 anos, na área de Consultoria de Investimentos no sector do mercado cambial. Colaborou sete anos com o Grupo Adecco Recursos Humanos, como consultor sénior e de Coordenador do Departamento de Contas Nacionais.