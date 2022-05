Mercer e Marsh abrem candidaturas para estágios de verão

© DR

A Mercer e a Marsh, empresa de gestão e companhia de seguros, respetivamente, abrem candidaturas para mais uma edição da iniciativa "Summer Trainees", programa de estágios de verão, direcionado para estudantes do ensino superior, tendo preferência por alunos finalistas de licenciatura ou que frequentem mestrado. As áreas que o programa abrange são a Economia, Gestão, Matemática, Ciências Sociais e Engenharia, revelam as empresas em comunicado.

As inscrições terminam no dia 22 de maio e podem ser feitas através do formulário encontrado no site. Os estágios vão ter lugar nos escritórios da Mercer e da Marsh, em Lisboa e no Porto, e terão início a 1 de julho e fim a 31 de agosto, lê-se na mesma nota.

O objetivo do "Summer Trainees" é proporcionar uma experiência profissional aos estagiários numa empresa multinacional, a oportunidade de integrar uma equipa de suporte ou de negócio e apoiar a realização dos projetos em curso.

Após a avaliação prévia dos perfis e a seleção dos finalistas, os estagiários vão ser confrontados com o dia a dia das empresas e serão integrados em diferentes áreas de negócio como a WAS - Analytical Services, Pensions e Investments Consulting, HR Development, Analytical HR, Benefits, Policy Servicing e Claims Management e Insurance Consulting.

A diretora de People do Grupo Marsh McLennan em Portugal, Rita Xavier, afirma que "ao longo dos últimos anos temos desenvolvido este programa com sucesso e um feedback incrível de quem participa. É com alegria que voltamos ao modelo presencial, já que com a pandemia realizámos virtualmente. Cada participante irá ter a oportunidade de frequentar workshops relevantes para o desenvolvimento de competências críticas para o futuro profissional e poderá fazer networking com diferentes perfis, backgrounds e contactar com mercados internacionais. Para nós, é uma experiência muito enriquecedora e temos alguns dos participantes de edições anteriores a trabalhar connosco".