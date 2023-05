Mercer e Marsh abrem candidaturas para estágios de verão

© DR

Dinheiro Vivo 24 Maio, 2023 • 12:25

A Mercer e a Marsh, empresas do Grupo Marsh McLennan, estão a aceitar candidaturas para o programa "Summer Trainees". Os interessados em conhecer a realidade destas duas empresas (de gestão e companhia de seguros, respetivamente) podem inscrever-se até ao próximo dia 31, detalham em comunicado, as companhias.

De acordo com as duas companhias, os estágios de verão são abertos a todos os alunos do ensino superior, das áreas de Economia, Gestão, Matemática, Ciências Atuariais, Finanças, Recursos Humanos e Engenharia e vão decorrer nos escritórios de Lisboa e Porto das Mercer e da Marsh.

Após a avaliação e seleção dos finalistas, os estagiários serão integrados em áreas de negócio distintas, como WAS - Analytical Services, Pensions & Investments Consulting, Benefits Consulting, Human Resources Consulting e Insurance Consulting.

Os estágios decorrem de 30 de junho a 31 de agosto e no decorrer dos mesmos, os candidatos escolhidos vão adquirir experiência profissional numa empresa multinacional, com a oportunidade de integração numa equipa de suporte ou de negócio e dar apoio na realização dos projetos em curso.

De acordo com Rudolfo Forte, Talent Acquisition Leader do Grupo Marsh McLennan em Portugal, muitos dos participantes da edições anteriores do 'Summer Trainees' estão atualmente a trabalhar no grupo. "Todos os anos recebemos um feedback incrível de quem participa no programa "Summer Trainees", sendo para nós uma enorme alegria anunciar mais uma edição desta iniciativa. Queremos contribuir verdadeiramente para o crescimento profissional de todos os participantes", afirma o responsável.

As candidaturas são efetuadas através de formulário online.