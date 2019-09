Mercer e Nova SBE assinam parceria internacional

A Mercer e a Nova School of Business and Economics assinaram um acordo de parceria internacional com o objetivo de aliar as metodologias e a rede internacional da consultora com o conhecimento académico da universidade que se destaca no que diz respeito à formação de executivos.

“Esta parceria faz parte da estratégia de internacionalização da Nova SBE. Acreditamos que o nosso processo de crescimento passará pela criação de uma rede internacional com acesso privilegiado ao mercado corporate“, refere, Daniel Traça, dean da Nova SBE.

“Acreditamos que a combinação de competências, o acesso internacional da Mercer e a experiência de investigação da Nova SBE serão fundamentais para oferecer ao mercado uma proposta de valor mais completa”, aponta Diogo Alarcão, CEO da Mercer Portugal.

O mais recente estudo da Mercer – Global Talent Trends 2019 – indica que 73% das organizações de todo o mundo prevêem uma disrupção significativa nos seus negócios e 99% planeia redesenhar a sua estrutura nos próximos anos. “Neste sentido, desenvolver novas soluções de transformação direcionadas a pessoas e a negócios, que tenham maior impacto do que as abordagens tradicionais, exige que diferentes entidades se juntem e sejam capazes de responder a estes desafios de forma sustentável e com impacto positivo”, pode ler-se em nota de imprensa.

Pedro Brito, associate dean for Executive Education & Business Transformation da Nova SBE e business advisor para a Mercer refere ainda que “esta parceria permitirá não só apoiar o processo de internacionalização da escola como também apoiar os desafios das empresas durante os processos de transformação.”

O responsável indica que a oferta, para já, vai focar-se no lançamento de um programa internacional focado na “Gestão de Escolhas” chamado Adam’s Choice, na realização de projetos de desenvolvimento de competências, “onde a Nova SBE traz a dimensão de aprendizagem e a Mercer complementa com as dimensões de assessment, engagement e comunicação, e também no desenvolvimento de um estudo internacional realizado entre as duas entidades.”