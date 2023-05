Merkle tem 27 vagas de emprego em aberto para diversas áreas. © Leonardo Negrão / Global Imagens

Dinheiro Vivo 30 Maio, 2023 • 10:49 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A Merkle, empresa de gestão da experiência do cliente orientada por dados (CXM), está a contratar e tem 27 oportunidades de emprego em aberto para diversas áreas e em vários pontos do País. Até ao final do ano, a empresa pretende contratar 120 pessoas para reforçar a sua estrutura, segundo um comunicado enviado esta terça-feira às redações.

A tecnológica procura por perfis mid e séniores e tem vagas em aberto nos distritos de Lisboa, Leiria, Guarda e Vila Real. As posições são para diversas áreas: Salesforce; Business Analyst; SSIS developer; Data Protection; iOS developer; entre outros.

A Merkle Portugal, que conta, atualmente, com mais de 530 trabalhadores, contratou, no ano passado, cerca de 223 colaboradores, um aumento de 25 a 30% em relação ao ano anterior. A tecnológica tem crescido de ano para ano e tem reforçado a sua presença em vários distritos do País.

"Os últimos anos têm sido de crescimento para a Merkle. Nesse sentido, para dar resposta à procura e para continuarmos a crescer, estamos constantemente à procura de novos talentos, para integrarem as equipas dos vários escritórios, sem nunca descurarmos o talento que já temos na empresa", afirma Jorge Conceição, Executive Board Member Merkle DACH | Quality-Shore Leadership (Czech Republic, Philippines, Portugal & Serbia).

No início do mês de maio, a Merkle contratou 15 alunos do Instituto Politécnico de Bragança, através do Programa UPSkills. O objetivo é que, após os seis meses de duração do estágio, os estudantes permaneçam nos quadros da empresa, solidificando a aposta da mesma na região. A equipa de Bragança é uma extensão do escritório da Merkle em Vila Real. A empresaa também tem escritórios em Lisboa, Guarda e Leiria.