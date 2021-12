Mesmo sem Gala, Marriott junta 70 marcas e empresas em mega-ação solidária

Mesmo sem festa, a vontade de ajudar permanece, especialmente nesta altura do ano em que se aproxima o Natal. E as crianças em situações mais frágeis precisam sempre desse apoio. Razão pela qual, ainda que não tenha podido avançar com a habitual gala, o Lisbon Marriott Hotel avançou com todos os esforços necessários para garantir que a ajuda não falha. No âmbito do programa Serve360, da cadeia Marriott International, o evento solidário que se repete há 22 anos, Spirit to Serve - que consiste numa tradicional festa de Natal no hotel, onde se juntam músicos e parceiros mas também as crianças e jovens institucionalizados -, e que a covid tem impedido de acontecer nestes dois anos, mantém o seu propósito, juntando 70 marcas, empresas e instituições nesta vontade de fazer melhor a vida das crianças do Centro de Alojamento Temporário de Tercena.

"Face aos constrangimentos relacionados com a covid-19, a Gala não se irá realizar. No entanto isso não invalidou os esforços de angariar apoios por mais um ano consecutivo, entre os seus parceiros (artistas plásticos, empresas, marcas, instituições) e particulares (com a designação de padrinhos). Todos em conjunto contribuíram para uma generosa doação que reverte a favor das crianças e adolescentes do Centro de Alojamento Temporário de Tercena", explicam os responsáveis do Hotel Marriott.

O diretor-geral do Hotel, Elmar Derkitsch, com a PR, Ana Caetano

Ana Caetano, Public Relations do Lisbon Marriott Hotel, explica que o Marriott Serve360 tem por objetivo apoiar as comunidades, concentrando-se fundamentalmente em cinco questões sociais globais: redução da pobreza, preservação do meio ambiente, desenvolvimento da força de trabalho na comunidade, bem estar das crianças e adolescentes e na diversidade global e de inclusão. "Neste período instável, torna-se mais do que nunca imprescindível apoiar quem mais necessita, e é por isso mesmo ao longo do ano foram desenvolvidas parcerias e ações para ajudar diversas entidades e instituições", defende a PR do hotel, acrescentando que, mais importante que as iniciativas individuais é ver "o espírito solidário de 70 instituições e empresas/marcas voluntárias que se uniram ao Lisbon Marriott Hotel permitindo fazer a diferença".

Este esforço conjunto resultou no Lisbon Marriott Serve360 de 2021, concretizado através de doações de produtos alimentares e não alimentares no valor aproximado de 40 mil euros, entregues ao Centro de Alojamento Temporário de Tercena. "Agradecemos a todos os parceiros por todo o apoio nesta Mega ação de solidariedade e aos quais estamos imensamente gratos. Um gesto nobre em prol de uma sociedade mais justa", acrescenta Ana Caetano.

