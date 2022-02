Meta anuncia cinco novos projetos que vão utilizar Inteligência Artificial

Mark Zuckerberg acredita que Inteligência Artificial vai ser construída de forma a ajudar as pessoas a navegar em mundos virtuais © REUTERS/Charles Platiau - RC11ABE16B10

A Meta de Mark Zuckerberg apresentou na quarta-feira a sua visão de como a Inteligência Artificial (IA) vai ajudar a construir para o metaverso. Foi durante o evento Meta AI: Inside the Lab event (IA da Meta: dentro do laboratório), que cinco novos foram projetos foram divulgados.

Para promover a inclusão através do poder da voz e da tradução a Meta apresentou o No Language Left Behind (Nenhum Idioma Deixado para Trás) que pretende criar um sistema que consiga traduzir todos os idiomas escritos. Com este tradutor a Meta pretende "barreiras para quase metade da população mundial, que hoje não consegue aceder à Internet no seu idioma nativo ou de preferência". E, ainda na onda das traduções, a empresa norte-americana pretende desenvolver um tradutor de voz universal (Universal Speech Translator) que através de IA irá fazer traduções "instantâneas de voz para voz em todos os idiomas, mesmo naqueles que são principalmente falados.

O CAIRaoke pretende "criar os assistentes do futuro com avanços na IA deConversação. Segundo a Meta os atuais assistentes (virtuais) ficam facilmente confusos com pedidos ditos normais. Para colmatar a lacuna a empresa desenvolveu um modelo "neural que pode potenciar conversas muito mais pessoais e contextuais" do que os sistemas atuais. Com o CAIRaoke "as pessoas vão poder falar naturalmente com os respetivos assistentes de conversação", assim como interagir com eles de novas formas, com gestos

Este modelo está já a ser utilizado num produto da Meta, o dispositivo de videochamadas, o Portal.

A multinacional apresentou também uma nova ferramenta que irá ajudar a compreender o funcionamento dos sistemas de Inteligência Artificial. Trata-se de um protótipo de "uma ferramenta de cartões", com sistema de IA que pretende "ajudar a permitir uma melhor compreensão de como estes sistemas funcionam". O cartão piloto (que continua a ser testado) destina-se à classificação do feed do Instagram que é "o processo de recolher as publicações ainda não vistas das contas que uma pessoa segue e, em seguida, classificá-las com base na probabilidade de essa pessoa estar interessada nelas", explicou a Meta.

Com a AI Learning Alliance (Aliança de Aprendizagem de AI) a empresa pretende tornar os cursos relacionados com a aprendizagem automática acessíveis a todos e ao mesmo tempo que está a criar um consórcio com professores de universidades com muitos alunos de grupos sub-representados, que irão lecionar esses currículos.

Finalmente a apresentação da TorchRec que é uma biblioteca "para a criação de sistemas de recomendação de ponta para o quadro de aprendizagem automática PyTorch", explica a Meta. Estes sistemas vão possibilitar a personalização de muitos dos produtos da multinacional norte-americana.

Segundo Mark Zuckerberg estes novos projetos vão "exigir avanços em toda as áreas de novos dispositivos de hardware e software, para construir e explorar mundos. E a chave para desbloquear muitos desses avanços é a IA". E reforçou dizendo que no metarverso "precisaremos de IA que seja construída de forma a ajudar as pessoas a navegar em mundos virtuais e (também) no nosso mundo físico, através da realidade aumentada.

A empresa frisa que este é "o projeto a longo prazo mais ambicioso da Meta" e que não poderia ser levado a cabo sem os avanços já desenvolvidos na IA.