Metade das cervejas à pressão da Heineken tiradas com energia solar

Foram instalados 36 painéis solares no bar da Heineken

A Heineken conseguiu produzir energia solar que equivale a metade das cervejas à pressão que foram tiradas no seu espaço, nesta última edição do Nos Alive, de 6 a 9 de julho, no Passeio Marítimo de Algés. Como explica a marca em comunicado, a sua parceria com a EDP "permitiu uma produção de energia solar de 1085kw/h, o equivalente à energia necessária para servir 51% das cervejas de pressão tiradas no Green Bar da Heineken durante os quatro dias de festival".

Esta produção só foi possível devido aos 36 painéis fotovoltaicos instalados no bar central do recinto.

Ao todo foi possível reduzir em 287 toneladas as emissões de dióxido de carbono (CO2), tendo a cervejeira holandesa conseguido reforçar o seu compromisso ambiental.

Ainda no âmbito da sustentabilidade, a insígnia levou a cabo uma ação no NOS Alive para promover a devolução de copos, cujo resultado foi a recolha de 20 mil recipientes que foram convertidos num donativo para a Associações Casa do Artista, Mansarda e Brigada do Mar. Esta iniciativa contou com a parceria da organização do próprio festival.