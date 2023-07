Metade dos restaurantes tem falta de trabalhadores e maioria quer contratar estrangeiros

(Leonardo Negrão / Global Imagens) © Leonardo Negrão / Global Imagens

A falta de mão de obra no turismo continua a ser a principal dor de cabeça do setor. A chegada da época alta e, consequentemente, de milhões de visitantes ao país pressiona ainda mais as empresas de restauração e hotelaria durante o período de verão.

Apesar de faltarem trabalhadores em todas as atividades, são os restaurantes os mais afetados. Cerca de 51% da empresas de restauração do país diz não ter não ter trabalhadores suficientes para garantir a melhor qualidade do serviço, revelam os dados divulgados esta segunda-feira, 24, pela Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal (AHRESP).

O inquérito realizado pela associação, entre 7 e 30 de junho, adianta que a maioria dos empresários, 73%, quer recorrer à contratação de trabalhadores estrangeiros. A procura por imigrantes para preencher as vagas em aberto no turismo continua a crescer mas quem já recrutou aponta desafios.

"Para as empresas que já contrataram colaboradores imigrantes, 46% refere ter sentido dificuldades nesse processo. De entre as principais destacam-se os problemas de comunicação/dificuldade com a língua portuguesa (49%), a falta de formação e/ou experiência na área pretendida (43%) e a demasiada burocracia associada à contratação (31%), são os elementos de maior complexidade, apontados pelos empresários", esclarece a AHRESP.

Os dados do inquérito revelam ainda que as funções de empregado de balcão e cozinha são as mais difíceis de preencher. Os patrões da restauração adiantam (37,9%) que não só é difícil o processo de contratação como a retenção dos atuais trabalhadores.

Já do lado do alojamento turístico. que inclui hotéis, apartamentos turísticos ou parques de campismo, por exemplo, o cenário está mais equilibrado. Dos inquiridos, 75,8% assegura ter os trabalhadores suficientes para responder à operação e apenas 24% refere sentir falta de recursos humanos.

Também aqui as intenções de contratação de estrangeiros são menores com apenas 36,7% dos empresários a responder afirmativamente a esta possibilidade. Ainda assim, uma fatia de 43% admite não saber se irá ou não recorrer a esta via.

No alojamento turístico as vagas que menos interesse despertam nos candidatos estão relacionadas com funções de limpeza e manutenção.

Faturação cresce até 30% nos primeiros cinco meses

Os primeiros cinco meses do ano fizeram-se de novos recordes para o turismo do país com 26,5 milhões de dormidas (+24%) e 10,7 milhões de hóspedes (+26%) e 25 milhões de passageiros movimentados nos aeroportos nacionais (+33%).

Os números impactaram também a atividade da restauração e similares que viu a faturação crescer. "Na restauração, 35% das empresas evidenciou aumentos até 25% na faturação, enquanto no alojamento, 31% registou aumentos até 30%", revela a AHRESP.

A associação alerta que, apesar dos bons números, também os custos operacionais subiram. Entre janeiro e maio 52% dos restaurantes indicaram um aumento até 25% dos custos com pessoal e 39% das empresas refere que as matérias-primas alimentares aumentaram entre 26% a 50%

Aos motivos de preocupação do setor acresce ainda a retração no consumo, sentida por 55% dos restaurantes que diz ter registado uma quebra superior a 20%.

"58% das empresas refere que a maior quebra foi ao almoço durante a semana e 52% ao jantar. De destacar que 23% das empresas indica que já sente quebras ao jantar no fim-de-semana", apontam as conclusões do inquérito.

Também 38% dos alojamentos turísticos reportam um aumento até 25% dos custos com pessoal e 39% das empresas refere que as matérias-primas alimentares aumentaram também até 25%.

Apesar dos desafios, as perspetivas para os próximos meses são positivas. "O inquérito permite ainda concluir que as perspetivas sobre os resultados da atividade turística no verão de 2023 são otimistas. No caso específico da restauração, as empresas estimam um aumento da faturação até 25%, face ao verão de 2022. Também pela positiva, a maioria das empresas do alojamento preveem alcançar uma taxa de ocupação média acima dos 80% e estimam uma variação das receitas acima de 25% para este verão de 2023 (julho a agosto), face ao do ano passado.", conclui a associação.