Metade dos trabalhadores da Águas de Portugal com aumento de 70 euros

Cerca de metade dos trabalhadores do Grupo AdP - Águas de Portugal que estão nos primeiros escalões salariais vão ter um aumento de 70,11 euros anunciou esta terça-feira a empresa, sinalizando que o salário base mais baixo subirá para 830 euros.

Estes valores resultam da revisão da tabela salarial na sequência das negociações com os sindicatos signatários do Acordo Coletivo de Trabalho, que decorreram durante o mês de fevereiro, e terão aplicação retroativa a janeiro.

Além dos aumentos de 70,11 euros para os primeiros escalões, a revisão salarial contempla ainda uma valorização salarial de 52,11 euros para 37,4% dos trabalhadores. Para os restantes trabalhadores o aumento acordado será de 2%.

Desta revisão fez ainda parte uma atualização da remuneração mais baixa da empresa, que passa para 830 euros brutos mensais - um valor 9,2% superior ao do salário mínimo nacional em vigor em 2023 (760 euros).

Citado no comunicado, o presidente do Conselho de Administração do Grupo AdP, José Furtado, refere que este acordo permite concretizar uma "melhoria substancial nas condições salariais", salientando a "importante discriminação positiva nos níveis mais baixos de rendimento".

"Reconhecemos, com muito apreço, a forma cordata e colaborativa como decorreram as negociações, privilegiando as partes sempre o real interesse das trabalhadoras e trabalhadores do Grupo", afirma ainda José Furtado.

Em 2022 o aumento no Grupo AdP foi de 1,2%, subida que se seguiu a vários anos sem atualização salarial anual, e abrangeu todos os trabalhadores.

As 19 empresas que constituem o Grupo Águas de Portugal empregam perto de 3.700 pessoas, sendo mais de 50% técnicos operacionais.