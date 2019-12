Metalurgia a caminho dos 20 mil milhões exportados

A indústria metalúrgica e metalomecânica vai fechar 2019 com vendas recorde ao exterior, muito próximas dos 20 mil milhões de euros. Este será o sexto ano consecutivo de crescimento. Nos primeiros dez meses do ano, as exportações do Metal Portugal cresceram 8,7%, reforçando a confiança do sector.

“Podemos já dizer com absoluta segurança que será novo ano de recorde de exportações. As perspetivas que temos é de que cheguemos aos 19,7 mil milhões de euros, mas admitimos que possamos subir ainda mais, já que as projeções são feitas com base nos dez primeiros meses, que incluem o mês de agosto que é inferior aos outros”, refere o vice-presidente da Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP). Rafael Campos Pereira explica, ainda, que “setembro e outubro foram meses com uma trajetória de crescimento reforçada”, pelo que admite que o valor final das vendas do Metal Portugal ao exterior fique “muito próximo dos 20 mil milhões de euros”.

O mercado americano, que se havia ressentido, no início do ano da guerra comercial entre os Estados Unidos e a China, voltou à sua dinâmica “fortemente positiva”, com um crescimento homólogo em outubro de mais de 30%. O Canadá é outro dos mercados a contribuir de forma significativa para a boa performance do sector. É o resultado dos grandes investimentos comerciais realizados pelas empresas portuguesas neste país, mas, também, do CETA, o acordo económico e comercial entre o Canadá e a União Europeia, em vigor desde finais de 2017. “Sendo este um mercado exigente, é um mercado semelhante aqueles para os quais as nossas empresas mais exportam, como a Alemanha”, destaca Rafael Campos Pereira.

Na Europa, os principais mercados – Alemanha, Espanha, França e Itália – mantém a rota de crescimento acima dos 6%. Em termos de produtos mais vendidos, as tecnologias de produção, as peças técnicas e os componentes para a indústria automóvel continuam a ser os mais procurados.

Quanto a 2020, Rafael Campos Pereira acredita que, apesar de alguns sinais de abrandamento nas principais economias europeias, o sector “tem todas as condições para continuar a crescer”, embora a um ritmo “mais lento”. “Em 2017 crescemos 13%, em 2018 crescemos 11%, este ano, provavelmente, cresceremos 9%. Mas isso não significa qualquer desaceleração. Se para o ano crescermos 1% que seja, será sempre extraordinário e temos as condições criadas para que isso continue a acontecer”, sublinha.

A volatilidade e imprevisibilidade dos mercados levou a que grande parte dos clientes estejam a jogar sobretudo com encomendas de curto prazo, o que torna difícil antecipar a evolução a longo prazo. “Temos noção que há alguns sinais que apontam para um arrefecimento da economia mundial e que podem, de um momento para o outro, mudar tudo. Mas isso só nos obriga a estarmos permanentemente atentos e a procurar diversificar mercados”, frisa. Com 22 mil empresas e 240 mil trabalhadores, a metalurgia e metalomecânica contribui com 18% para o produto interno bruto nacional. É responsável por um terço das exportações da indústria transformadora, colocando os seus produtos em cerca de 200 países.