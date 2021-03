Metalurgia: Mais de metade das empresas espera crescer até 20% em 2021

METALURGIA © Alfredo Cunha / Global Imagens

Mais de metade das empresas do setor metalúrgico e metalomecânico esperam fechar 2021 com um aumento no volume de negócios que pode chegar aos 20%, indica a Associação dos Industriais Metalúrgicos, Metalomecânicos e Afins de Portugal (AIMMAP), em comunicado.

Os dados resultam do mais recente inquérito aos associados, um ano após o início da pandemia, e, indica a AIMMAP, que mais de 55% das empresas registaram um crescimento homólogo do volume de negócio no primeiro trimestre de 2021 e que "quase metade" dos inquiridos espera já um aumento das exportações face ao ano anterior. A associação não quantifica, mas fala em "sinais encorajadores" de que a trajetória de recuperação "registada no final do ano passado, terá seguimento em 2021".

Relativamente aos apoios, 63% das empresas inquiridas considera que as medidas anunciadas até à data são "insuficientes ou mal direcionadas". O que talvez ajude a explicar o facto de 58% dos empresários que responderam ao inquérito não terem recorrido a nenhuma medida de apoio ao emprego. Das que recorreram, especifica a AIMMAP, o Lay-off Simplificado e Apoio Extraordinário à Retoma Progressiva foram os mais utilizados.

O inquérito foi realizado entre os dias 23 e 25 de março de 2021, e contou com respostas de mais de 100 associados da AIMMAP, sobretudo de pequenas e médias empresas exportadoras, explica a associação em comunicado. Sobre os principais entraves ao crescimento, os empresários indicam a "escassez e o acentuado aumento custo das matérias-primas, assim como impostos".

Quanto aos impactos da pandemia, refere a AIMMAP que "70% das empresas" sentiram o efeito da covid-19 no absentismo, em especial na terceira vaga. O isolamento profilático e a assistência a familiares foram os fatores principais do absentismo, e, "apenas numa minoria dos casos", a causa apontada foi infeção por covid-19.