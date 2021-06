METRO coopera com a Plastic Bank na luta contra os plásticos nos oceanos

A Plastic Bank luta contra os plásticos nos oceanos © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo/Lusa 08 Junho, 2021 • 20:17 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

A empresa grossista METRO, detentora da Makro Portugal, anunciou que vai colaborar com a Plastik Bank a nível internacional e por vários anos na luta contra os plásticos nos oceanos.

Os objetivos desta iniciativa, lançada no dia Mundial dos Oceanos, "são ambiciosos", refere em comunicado a METRO, empresa internacional especializada em servir as necessidades de hotéis, restaurantes e cafetarias (HoReCa), bem como fornecedores independentes, pelo que nos primeiros 12 meses da parceria está previsto recolher mais de 65 milhões de garrafas de plástico, o equivalente a mais de um milhão de quilos de resíduos de plástico, antes de entrarem nos oceanos de todo o mundo.

A cooperação será lançada sucessivamente nas lojas METRO a nível mundial, incluindo a Makro Portugal, da qual fazem parte as suas 10 lojas localizadas no país, sendo alicerçada numa campanha comercial de duas semanas, durante a qual o tema do plástico será destacado "ainda com maior força" em todos os canais da grossista.

Com cada produto de campanha adquirido, a METRO e os seus clientes, bem como os fornecedores participantes, irão apoiar o trabalho da empresa social canadiana Plastic Bank, que tem vindo, desde 2013, a construir ecossistemas éticos de reciclagem em comunidades costeiras de todo o mundo.

"A sustentabilidade é um imperativo estratégico para todas as empresas. Na METRO preparamos o caminho para que os nossos 16 milhões de clientes possam gerir os seus negócios de forma sustentável. Com a Iniciativa METRO Plastic, damos-lhes poder, por um lado, para lidarem com os resíduos plásticos nas suas próprias operações. Por outro lado, unimos forças com eles, fornecedores selecionados, e o Plastic Bank para manter anualmente cerca de 1,3 milhões de quilos de resíduos plásticos fora dos oceanos, apoiando ao mesmo tempo as comunidades costeiras vulneráveis", refere, em comunicado, Andrea Euen-heim, membro do Conselho de Administração da METRO AG responsável pela sustentabilidade. "Estamos orgulhosos de ser o primeiro grossista do mundo a trabalhar com o Plastik Bank. Juntamente com os nossos clientes e fornecedores, criaremos um impacto sustentável nos países METRO, em comunidades vulneráveis, para o nosso planeta e para as gerações vindouras, contribuindo para os objetivos da Agenda 2030 da ONU", acrescenta.