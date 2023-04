Metro de Lisboa assina contrato para mais uma empreitada do plano de expansão

Estação de metro de Lisboa © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

Dinheiro Vivo/Lusa 13 Abril, 2023 • 18:43 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

O Metropolitano de Lisboa (ML) assinou esta quinta-feira o contrato para a empreitada do Lote 4 do plano de expansão da rede para prolongamento das linhas Amarela e Verde, no valor de 69,9 milhões de euros (acresce IVA).

Em causa estão trabalhos de acabamentos, incluindo alvenarias, revestimentos, serralharias, mobiliário, sinalética, redes hidráulicas, elétricas, de telecomunicações e de supervisão das instalações técnicas, redes de dados e de segurança, bem como os trabalhos de via-férrea e de sistemas de bilhética, segundo explica o ML, em comunicado.

O contrato foi celebrado com a Zagope, Comsa, ACE, Agrupamento Complementar de Empresas, pelo valor de 69,9 milhões de euros, e enquadra-se na concretização do plano de expansão da rede do metro, que viabiliza a criação de um anel envolvente na zona central da cidade.

A concretização destes trabalhos é sequencial às empreitadas em curso, respeitantes aos lotes 1 e 2, para a construção dos toscos dos lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré, e à empreitada de projeto e construção dos toscos, acabamentos e sistemas no âmbito da concretização dos viadutos do Campo Grande, que corresponde ao lote 3 do plano de expansão.

Prevista inaugurar em 2024, a Linha Circular, que vai ligar a estação do Rato ao Cais do Sodré, numa extensão de mais dois quilómetros de rede, irá criar um novo anel circular no centro de Lisboa, e interfaces que conjugam e integram vários modos de transporte.

Segundo o Metropolitano de Lisboa, estima-se um impacto de procura, no primeiro ano da linha Circular, "de nove milhões de novos passageiros na linha Circular e de 5,3% em toda a rede", prevendo-se que este novo anel no centro da cidade "vai retirar da superfície 2,6 milhões de veículos de transporte individual por ano".

A expansão da linha Circular tem um investimento total previsto de 240,2 milhões de euros, cofinanciado em 137,2 milhões de euros pelo Fundo Ambiental e em 103 milhões de euros pelo Fundo de Coesão, através do POSEUR -- Programa Operacional de Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.