Metro de Lisboa com maior quebra de passageiros no segundo confinamento

O Metro de Lisboa foi o transporte público que registou maior perda de passageiros no segundo confinamento. A ligação metropolitana da capital perdeu mais de 70% dos utentes no primeiro trimestre, segundo as estatísticas dos transportes divulgadas esta segunda-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE). O segundo período de recolhimento, ainda assim, teve menores impactos do que o primeiro período de confinamento, em 2020.

Na capital, o metropolitano teve 11,653 milhões de utentes nos primeiros três meses de 2021, menos 70,8% do que no mesmo período de 2020. No Porto, a quebra foi de 56,5%, para 6,656 milhões de passageiros. O metropolitano que serve a região sul do Tejo teve a menor descida, de -47%, para 1,956 milhões de viagens.

No primeiro confinamento, o Metro do Porto tinha sido o transporte público mais afetado pelo coronavírus, com uma perda de 78,4%, para 3,884 milhões de utentes.

O segundo confinamento também reduziu fortemente o número de passageiros nos barcos que atravessam o rio Tejo na região da Grande Lisboa. A Transtejo e na Soflusa registaram 1,702 milhões de utilizadores, menos 58,6% do que nos primeiros três meses de 2020. A quebra, ainda assim, foi menor do que na primeira vaga da covid-19, quando se registou uma diminuição de 73,4%, para 1,043 milhões de utentes.

Nos comboios, a redução de passageiros foi de 51,4%, para 18,872 milhões de utentes. Isto compara com a descida de 70,5%, para 12,683 milhões de passageiros do primeiro confinamento.

O transporte de passageiros pelos comboios suburbanos caiu 50,8%, para 17,504 milhões; no primeiro confinamento, a descida foi de 69,9%, para 11,640 milhões. Nos interurbanos (serviços regionais e de longo curso), a redução de utentes foi de 57,4%, para 1,367 milhões; no segundo trimestre de 2020, a descida tinha sido de 75,5%, para 1,043 milhões.

