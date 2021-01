Metro de Lisboa mantém serviço nos dias úteis mas corta carruagens ao fim de semana

Estação de metro de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Metro de Lisboa vai manter a oferta nos dias úteis durante o segundo confinamento. A transportadora pública assegura toda a disponibilidade da frota para quem precisar mesmo de se deslocar de segunda a sexta, informa a empresa esta sexta-feira em comunicado.

"O Metropolitano de Lisboa continuará a funcionar aos dias úteis com um intervalo médio entre comboios, nas horas de ponta da manhã, de 3,35 minutos a 4 minutos, e de 6 minutos, nas horas de ponta da tarde", refere a nota de imprensa.

Ao fim de semana, contudo, o metro da capital vai circular com metade das carruagens. "Já aos fins-de-semana e feriados o Metropolitano de Lisboa procederá a uma redução do número de carruagens em cada comboio, passando a circular com comboios de 3 carruagens cada, em vez de 6, mantendo os horários atualmente em vigor."

A empresa admite rever a oferta conforme a evolução da procura durante as próximas semanas.

"O Metropolitano de Lisboa reavaliará em permanência os efeitos da implementação desta medida e continuará a monitorizar e a acompanhar o evoluir da situação, em função dos níveis de procura, adotando as medidas que, a cada momento, se vierem a considerar necessárias para garantir as melhores condições de saúde e de segurança."

Nos transportes públicos, além da limitação dos lugares a dois terços da lotação, é obrigatório o uso de máscara no interior das estações e dos veículos.