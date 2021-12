Metro de Lisboa aumenta preços de alguns bilhetes em 2022

Utentes aguardam o metro na Estação de Metro do Senhor Roubado em Odivelas, no dia em que a área Metropolitana de Lisboa (AML) vê reforçada a oferta de transportes públicos, sobretudo de autocarros, permitindo que a capacidade fique a 90% da que existia no mesmo período do ano passado, em Odivelas, 01 de julho de 2020. MIGUEL A. LOPES/LUSA © LUSA

O Metro de Lisboa vai mexer nos preços em 2022. Depois de dois anos sem alterações no tarifário, a empresa pública vai subir o preço de alguns dos bilhetes a partir de 1 de janeiro, segundo informação publicada na sua página na internet nesta semana.

As maiores alterações serão sentidas no preço dos bilhetes diários, com a duração de 24 horas. Os utentes poderão contar com aumentos de cinco cêntimos nos bilhetes combinados Carris/Metro (para 6,50 euros) e Carris/Metro/Transtejo com acesso a Cacilhas (para 9,60 euros). O incremento de preço será mais expressivo, de 10 cêntimos, no bilhete combinado Carris/Metro/CP, para 10,70 euros.

O bilhete Zapping - para usar toda a rede do metro numa viagem - também ficará um cêntimo mais caro, passando a custar 1,35 euros.

Se usar o carro para aceder às estações do Metro de Lisboa ou aos autocarros da Carris, também terá de pagar mais a partir de 1 de Janeiro: o título combinado Carris/Metro com estacionamento custará mais 40 cêntimos, para 55 euros. Se deixar o automóvel no parque do Estádio Alvalade XXI, a tarifa sobe 35 cêntimos, para 46,50 euros.

Os restantes bilhetes e passes não vão mudar de preço. O bilhete para usar uma hora o autocarro da Carris e o Metro de Lisboa continuará a custar 1,50 euros. O passe Navegante Municipal e o Navegante Metropolitano ficarão por 30 e 40 euros, respetivamente.

A subida das tarifas no Metropolitano de Lisboa tem em conta a taxa de variação média do Índice de Preços no Consumidor, exceto habitação, nos 12 meses que decorrem entre outubro do 2020 e setembro de 2021. As empresas de transportes podem subir os preços em até 0,57%, determina a Autoridade da Mobilidade e dos Transportes.