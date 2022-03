Metro de Lisboa recebeu quatro propostas para empreitada do Lote 4 da expansão da rede

Estação de metro de Lisboa (PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP) © PATRICIA DE MELO MOREIRA / AFP

O Metropolitano de Lisboa recebeu quatro propostas para a empreitada do Lote 4 do plano de expansão da rede para prolongamento das linhas Amarela e Verde, que tem um preço base de cerca de 76,5 milhões de euros.

Em comunicado esta sexta-feira divulgado, o Metropolitano de Lisboa refere terem sido apresentadas quatro propostas referente à empreitada de projeto e construção dos acabamentos e sistemas no âmbito da concretização do plano de expansão, na extensão Rato-Cais do Sodré.

O concurso para o Lote 4 foi lançado pelo Metropolitano de Lisboa em agosto de 2021, com um preço base de 76.513.869 milhões de euros.

Os consórcios Mota - Engil, Engenharia e Construção, SA /SPIE Batignolles International -- Sucursal em Portugal apresentou uma proposta de 79.995.000 euros, a Zagope -- Construções e Engenharia, SA / COMSA Instalaciones Y Sistemas Industriales, SA / COMSA, SA / Fergrupo -- Construções e Técnicas Ferroviárias, SA uma proposta no valor de 73.959.000 euros.

As propostas de valor mais baixo foram apresentadas pelos consórcios Ramalho Rosa Cobetar, Sociedade de Construções, S.A. /Contratas Y Ventas, S.A. U. (Convensa) / FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, S.A.U, no valor de 70.714.414,35 euros, e pela Domingos Silva Teixeira, SA / Efacec Engenharia e Sistemas, SA, com um valor de 72.100.200,67 euros.

De acordo com a empresa, neste contrato encontram-se compreendidos os trabalhos de acabamentos, incluindo alvenarias, revestimentos, serralharias, vidraceiro, mobiliário e sinalética, as redes hidráulicas, elétricas, de telecomunicações e de supervisão das instalações técnicas, redes de dados e de segurança, bem como os trabalhos de via-férrea e sistemas de bilhética.

O concurso enquadra-se no âmbito da concretização do plano de expansão da rede do Metropolitano de Lisboa para o prolongamento das linhas Amarela e Verde Rato/Cais do Sodré, que viabiliza a criação de um anel envolvente na zona central da cidade de Lisboa.

Prevista inaugurar em 2024, esta nova extensão contará com mais dois quilómetros de rede e duas novas estações.

A empreitada é sequencial àquelas que se encontram em curso, respeitantes aos lotes 1 e 2, para a construção dos Toscos dos Lotes Rato/Santos e Santos/Cais do Sodré, respetivamente, e ao lote 3 referente à empreitada de Projeto e Construção dos Toscos, Acabamentos e Sistemas - Viadutos do Campo-Grande.