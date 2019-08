Metro de Lisboa: Reclamações atrasam linha circular para 2024

A prorrogação do prazo de entrega de propostas no concurso de prolongamento de duas linhas do metro de Lisboa irá adiar a abertura das mesmas ao público. Já só deverá acontecer em 2024.

Dez agrupamentos manifestaram interesse em concorrer à obra que irá prolongar a linha Verde e Amarela, criando uma circular. Isto é, haverá ligação entre Rato-Santos e Santos-Cais do Sodré, que implica a construção de 1956 metros de túnel e duas novas estações em Santos e na Estrela.

Segundo o Jornal de Negócios desta segunda-feira, citando fonte do Metropolitano de Lisboa, a prorrogação até 30 de novembro (era até 11 de agosto) foi decidida devido a “desenvolvimentos associados à fase de qualificação dos candidatos e da apresentação de reclamação/impugnação à decisão de qualificação por parte dos interessados”. Desta forma, o júri poderá concluir a análise da documentação que foi apresentada pelos candidatos.

O Metropolitano de Lisboa chegou a assumir a intenção de em abril arrancar a fase de apresentação de propostas, para que as obras pudesse começar em outubro deste ano. João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente e da Transição Energética, apontou a possibilidade das obras arrancarem no último trimestre e que em finais de 2022 ou no início de 2023 a linha circular estivesse aberta.

Este prolongamento do metro da capital irá custar 210 milhões de euros, com 127 milhões a serem financiados pelo Fundo Ambiental e 83 milhões pelo Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso dos Recursos.

Novo adiamento