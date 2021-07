Metro de Lisboa regista prejuízos de 57,1 milhões em 2020

Metropolitano de Lisboa, estação da Baixa Chiado. © Leonardo Negrão/Global Imagens

O Metropolitano de Lisboa apresentou um prejuízo de 57,1 milhões de euros no exercício de 2020, marcado pelos efeitos nefastos da pandemia na mobilidade das populações.

A empresa transportou 90,6 milhões de passageiros, menos 93,2 milhões de passageiros face a 2019, o que corresponde uma variação negativa de 50,7%, lê-se no o relatório e contas de 2020 divulgado esta sexta-feira junto da Comissão de Mercado de Valores Mobiliários (CMVM).

"No tocante à utilização do Metropolitano de Lisboa, verificou-se uma significativa diminuição da procura e, consequentemente, da receita", escreve o presidente da empresa, Vítor Santos, no relatório.

No ano passado, a venda de títulos ocasionais e passes atingiu os 50 milhões de euros, menos 52% do que o verificado em 2019.

A receita não tarifária situou-se nos 4,4 milhões de euros, uma quebra de 45,7% face a 2019.

O resultado operacional do Metropolitano de Lisboa foi negativo em 32,7 milhões, que compara com os mais de 10 milhões positivos em 2019.

O EBITDA corrigido foi também negativo em 20,6 milhões de euros, apresentando um forte agravamento face aos 225 mil euros negativos de 2019.

O passivo remunerado do Metropolitano de Lisboa diminuiu 62 milhões de euros em 2020 para 3.378 milhões de euros.