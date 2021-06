Metro de Lisboa volta a parar em Arroios no final de setembro

Estação do metro de Arroios está encerrada desde julho de 2017. © Arquivo/Global Imagens

No final de setembro vai deixar de se ouvir "este comboio não pára em Arroios". Encerrada desde julho de 2017, a estação da linha Verde será reaberta dentro de dois meses, confirmou esta sexta-feira fonte oficial do Metro de Lisboa ao Dinheiro Vivo. Assim que o comboio voltar a passar, Arroios já poderá receber comboios com seis carruagens (e não quatro, como acontecia antes do início das obras).

A informação foi inicialmente adiantada pelo Jornal Económico a partir de uma publicação da junta de freguesia de Arroios, A presidente desta junta, Margarida Martins, visitou as obras na passada sexta-feira, dia 18, e obteve novidades dos representantes do Metro de Lisboa.

"Durante a visita ao local, [...] foi transmitido pelos representantes do Metropolitano que as obras já se encontram em fase de conclusão, com abertura ao público prevista para finais do próximo mês de setembro", assim refere a publicação.

A reabertura da estação de Arroios vai ocorrer com mais de dois anos de atraso.

As obras pararam no segundo semestre de 2018 e houve problemas com o empreiteiro. O Metro de Lisboa, em janeiro de 2019, rescindiu o contrato com o empreiteiro e foi obrigado a lançar um novo concurso público para escolher uma nova empresa para concluir os trabalhos.

Além de receber comboios com seis carruagens, a renovada estação de Arroios vai ter átrios reformulados, dois elevadores para o acesso entre a rua e o cais de embarque, e ainda um painel de azulejos da autoria de Nikias Skapinakis numa das plataformas. Vão ainda "manter-se as intervenções plásticas de Maria Keil existentes desde que a estação foi inaugurada em 1972", segundo a junta de freguesia.