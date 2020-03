Metro do Porto abre concurso de 407 milhões para expansão de rede

Está aberto o concurso público para a expansão de rede do Metro do Porto. As propostas podem ser apresentadas até 28 de abril para um projeto orçado em 407 milhões de euros, segundo o comunicado divulgado esta sexta-feira.

A construção da nova linha circular (linha rosa), entre as estações de São Bento e da Casa da Música, terá um preço base de 235 milhões de euros e um prazo de execução de 42 meses (três anos e meio).

A extensão da linha amarela no troço entre Santo Ovídio e Vila d’Este terá um preço base de 130 milhões de euros será executado em 34 meses (praticamente três anos).

Os nomes dos vencedores de cada uma das empreitadas deverão ser conhecidos ainda no final do primeiro semestre, depois de os júris dos concursos apresentarem a proposta de adjudicação ao conselho de administração da empresa Metro do Porto.

As obras de expansão do Metro do Porto vão decorrer entre 2020 e 2023 e implicam a construção de seis quilómetros de linha e sete estações. Assim que os trabalhos estiverem concluídos, deverão ser acrescentados mais de 10 milhões de novos clientes por ano ao transporte por metropolitano no Porto.

Antes disso, a partir do segundo semestre de 2021, começarão a chegar os novos veículos para o Metro do Porto e que serão fabricados pelos chineses da CRRC Tangsthan.

“Com esta etapa de crescimento, o Metro vai reforçar a ligação aos hospitais, unindo os principais polos do Serviço Nacional de Saúde no centro da Área Metropolitana, passando a chegar ao Hospital de Santo António, ao Hospital Santos Silva e ao Centro Materno-Infantil (o Hospital S. João, o Hospital Pedro Hispano e o IPO são já servidos pela rede atual). Por outro lado, aumenta a cobertura junto de instituições de ensino básico, secundário e superior, naquele que é, por excelência, o meio de transporte preferido dos jovens e dos estudantes. Entre os destinos das novas linhas estão a Escola Soares dos Reis, em Gaia, e a Escola Gomes Teixeira, no Porto. Mas está também parte do Polo Universitário do Campo Alegre, com as Faculdades de Letras, de Arquitetura e de Ciências a menos de 10 minutos a pé da futura Estação da Galiza, na Linha Rosa. Por fim, o Metro vai alcançar zonas de elevada densidade populacional, como é o caso da urbanização de Vila d’Este, em Vila Nova de Gaia”, salienta a Metro do Porto em comunicado.