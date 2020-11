Metro do Porto: Concurso para nova ponte no Douro avança em fevereiro

Ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes. © António Cotrim/Lusa

Em 1 de fevereiro será lançado o concurso público internacional para a construção de uma nova ponte no Douro. O ministro do Ambiente e da Ação Climática, João Matos Fernandes, indicou esta terça-feira qual o dia em que será dado o primeiro passo para a nova linha do Metro do Porto, que vai ligar a Casa da Música a Santo Ovídio.

"Dia 1 de fevereiro queremos lançar o novo concurso público internacional para uma nova ponte sobre o Douro", adiantou o ministro durante um debate organizado pela Ordem dos Engenheiros.

No final de setembro, Matos Fernandes já tinha adiantado ao JN que "no início do próximo ano" seria lançado um "grande concurso internacional" para a nova ponte sobre o Douro na cidade do Porto.

"Numa frente de rio tão simbólica e com tanta riqueza patrimonial, a nova ponte tem de ser um grande projeto discutido pelas cidades e avaliado por um júri altamente qualificado. Creio que vamos ter os melhores engenheiros de pontes do Mundo a concorrer para fazer esta ponte. Será só para o metro e quanto muito para bicicleta e peões. Nunca será uma ponte rodoviária", detalhou, na altura, o governante, que tutela os metropolitanos de Lisboa e do Porto.

A nova ponte ficará entre as pontes Luís I e da Arrábida. Embora ainda não haja um traçado definido, a nova linha de metropolitano entre Porto e Gaia vai servir a estação ferroviária das Devesas e servir como alternativa a General Torres. A nova linha fará parte do programa nacional de investimentos PNI 2030.