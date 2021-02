Metro do Porto: Linha Amarela terá mais oferta com novo interface do São João

Transportes públicos vão manter o preço em 2021 © Ana Fonseca/Global Imagens

A Metro do Porto anunciou esta sexta-feira o lançamento do concurso público para a remodelação do Polo da Asprela, cujo novo interface na Estação do São João vai permitir aumentar a capacidade na Linha para Amarela para 16 veículos/hora.

Em comunicado, a empresa refere que o investimento de três milhões de euro no Polo Intermodal da Asprela prevê ainda a criação de duas lojas Andante, uma na estação do Hospital de São João e uma outra na estação do Polo Universitário.

Com um prazo de execução de seis meses, a intervenção, projetada pelo arquiteto Adalberto Dias, resulta da articulação com o município do Porto para a renovação daquele Polo Intermodal, cujo início dos trabalhos se pretende que iniciem ainda no segundo trimestre "por forma a rentabilizar este período de menor procura e que decorre da pandemia e das restrições à circulação que estão de momento em vigor".

A Metro do Porto acrescenta que o objetivo é coincidir a disponibilização dos novos equipamentos com o arranque de um novo ano letivo no ensino superior, previsivelmente em outubro deste ano.

"O novo interface do Hospital de S. João, para além de uma verdadeira Loja Andante e de uma cafetaria, disponibilizará as melhores condições para a ligação entre a Linha Amarela e os autocarros da Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP), num espaço coberto e confortável para os clientes, mas também para os trabalhadores dos diversos operadores de transportes que ali operam, substituindo instalações provisórias há muito aí instaladas", assinala a operadora em comunicado.

No Polo Universitário, o projeto contempla uma nova Loja Andante, igualmente com cafetaria, na alameda entre os acessos à Estação de Metro e próximo à entrada principal do I3S - Instituto de Investigação e Inovação em Saúde.

De acordo com a Metro do Porto, o impacto deste projeto não se limita "à significativa melhoria das condições de conforto e ao incremento da intermodalidade na zona do Hospital e do Polo da Asprela", sendo também relevante "em toda a extensão da Linha Amarela, cuja operação regular poderá aumentar dos atuais 11 para uns futuros 16 veículos por hora e sentido".

"Este aumento de quase 50% traduz-se numa melhoria direta das frequências de circulação ao longo do percurso que liga o Hospital de S. João a Santo Ovídio (e posteriormente, com a empreitada de prolongamento da linha, também a Vila d'Este, Vila Nova de Gaia)", assinala a empresa.

Conhecida como "a linha das linhas", dado que representa mais de um terço da procura total da rede, o grande eixo norte-sul do Metro do Porto ganhará maior capacidade - para servir até cerca de 15 mil clientes/hora - e melhores frequências, podendo ir até intervalos de 3 minutos e meio entre veículos, acrescenta a empresa.

O investimento de três milhões de euros é suportado pelo Fundo Ambiental do Ministério do Ambiente e da Acção Climática, no âmbito do Programa de Estabilização Económica e Social (PEES), e pela Câmara Municipal do Porto.

De acordo com o anúncio do concurso público já enviado pela Metro do Porto para publicação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, as propostas deverão ser entregues até às 17:00 do dia 29 de março.