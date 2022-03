Metro do Porto: Nova ponte Porto-Gaia desenhada pelo laboratório Edgar Cardoso

Está escolhido o desenho para a nova ponte sobre o rio Douro entre Porto e Gaia e que vai servir para o metropolitano da região. O laboratório Edgar Cardoso venceu o concurso de conceção da nova travessia, anunciou nesta quinta-feira a empresa Metro do Porto em comunicado.

A nova ponte vai servir para a linha que vai o Campo Alegre (no Porto) a Santo Ovídio (em Gaia). A nova linha será designada de Rubi.

A proposta do laboratório Edgar Cardoso foi desenvolvida em conjunto com as empresas Arenas & Asociados, Ingenería De Diseño SLP e pela No Arquitectos, Lda.

O projeto prevê a construção de uma ponte totalmente em betão, com apoios nas encostas em Porto e em Gaia. A solução contempla também um pequeno elevador para acesso à rua do Bicalho e à faculdade de arquitetura. No tabuleiro prevê-se a instalação de painéis fotovoltaicos entre os carris para alimentar a iluminação da ponte.

O laboratório Edgar Cardoso já tinha apresentado a melhor das três propostas que passaram à ronda final de avaliação do júri, em outubro.

O júri do concurso público internacional de conceção da nova ponte foi composto por 11 elementos, entre eles o arquiteto Eduardo Souto de Moura, Prémio Pritzker de 2011, em representação da Câmara do Porto. O júri também é constituído por Lúcia Leão Lourenço, que preside, Joana Barros, Victor Silva e Miguel Osório de Castro (representantes da Metro do Porto); Inês Lobo e Alexandre Alves Costa, (Ordem dos Arquitetos); Rui Calçada e Júlio Appleton (Ordem dos Engenheiros); Amândio Dias (Direção Regional de Cultura do Norte) e Serafim Silva Martins (Câmara de Gaia).

Nova linha é a Rubi

A nova ponte não terá pilares no rio e a cota será mais alta do que a da ponte da Arrábida. Além do metropolitano, apenas será permitida a passagem de peões e bicicletas.

Depois da assinatura do contrato para transformar o estudo em projeto final, segue-se o concurso público para a empreitada no local.

"É objetivo da Metro do Porto alcançar a melhor solução de integração paisagística da nova ponte em ambas as margens do rio Douro. Sendo que, como é sabido, o enquadramento do edificado do lado do Porto obriga a um trabalho de detalhe técnico muito exigente, de modo a alcançar uma convivência harmoniosa de arquiteturas e funções nos espaços públicos do Pólo Universitário do Campo Alegre e em toda a envolvente", refere a empresa em comunicado.

A nova travessia para ligar o Porto e Gaia através de metro ficará entre as pontes da Arrábida e de Luís I. Servirá para a Linha Rubi, com seis quilómetros entre Santo Ovídio e a Casa da Música, no Porto. A ponte deverá ligar o Campo Alegre, no Porto, ao Arrábida Shopping. A obra da segunda linha de Gaia deverá custar 299 milhões de euros e deverá decorrer entre 2023 e 2025, para que possa beneficiar do financiamento do Plano de Recuperação e Resiliência.

A Linha Rubi terá seis estações: Campo Alegre, Arrábida, Candal, Rotunda VL8, Devesas e Soares dos Reis. A nova linha de metro terá ainda de incluir uma ligação à estação de comboios das Devesas, em Vila Nova de Gaia, e que permite acesso a todos os serviços suburbanos, regionais e de longo curso da CP.