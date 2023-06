Metyis Campus inaugurado em Gondomar com investimento de 15 milhões de euros

Metyis Campus, em Gondomar © DR.

A Metyis, multinacional dedicada ao desenvolvimento de soluções de big data, comércio digital e marketing e design, em parceria com a marca premium Hugo Boss, inaugurou esta quinta-feira o Metyis Campus, em Gondomar. A concretização do novo hub tecnológico implicou um investimento privado de mais de 15 milhões de euros e inclui na sua estrutura o Hugo Boss Digital Campus, especializado em e-commerce, análise empresarial avançada, tecnologia e data.

Para o CEO da Metyis, Yogen Singh, o Campus não só permite "aprofundar uma colaboração mais sólida e expressiva, como também representa mais um passo significativo na jornada da Metyis" para se manter fiel à sua missão de se constituir como parceiro estratégico dos seus clientes.

O Metyis Campus, cuja construção teve início em 2021, conta atualmente com dois edifícios e será responsável pela criação de mil novos postos de trabalho, incluindo os 250 postos destinados à operação do Hugo Boss Digital Campus, que surge de uma joint venture entre as duas multinacionais.

A parceria abrange a criação de uma infraestrutura de arquitetura de dados de última geração, análises empresariais avançadas e o desenvolvimento e melhoria da plataforma e serviços de e-commerce da Boss.

Já o parceiro Daniel Grieder, CEO da Hugo Boss, refere-se ao Digital Campus como "marco fundamental" no trajeto da empresa para se tornar "a principal plataforma de moda premium orientada para a tecnologia a nível mundial".