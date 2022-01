Meu Super é prémio Escolha do Consumidor pelo 7º ano consecutivo

Loja Meu Super © Direitos Reservados

Dinheiro Vivo 04 Janeiro, 2022 • 13:22 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

As lojas de proximidade Meu Super venceu, pelo sétimo ano consecutivo, o prémio Escolha do Consumidor, anunciou a cadeia de supermercados do grupo Sonae.

"O prémio Escolha do Consumidor, premeia as marcas de acordo com a avaliação de milhares de consumidores, tendo os supermercados Meu Super apresentado o maior nível de satisfação ou recomendação atribuído pelos clientes.", refere a empresa, sublinhando que a cadeia foi, ainda, distinguida, pelo quinto ano consecutivo, com os prémios Excellentia e Cinco Estrelas.

O prémio Cinco Estrelas é um sistema de avaliação que mede o grau de satisfação que os produtos, serviços e marcas conferem aos seus utilizadores, tendo como critérios de avaliação variáveis como a Satisfação pela Experimentação, Relação Preço-Qualidade, Intenção de Compra ou de Recomendação, Confiança na Marca e Inovação, que influenciam a decisão de compra dos consumidores.

Quanto ao Excellentia, avalia e premeia o que de melhor existe no mercado ao nível da Gestão Orientada para o Cliente.

"Estas distinções são um importante estímulo aos nossos colaboradores e parceiros e a materialização do que estes supermercados de proximidade pretendem: responder às necessidades do consumidor atual com um serviço próximo, completo, eficiente e rápido. Estes prémios têm especial importância porque são atribuídos com base na opinião e experiência de compra dos consumidores, o que para o Meu Super significa o reconhecimento da qualidade dos seus serviços e produtos", refere, citado no comunicado, o diretor-geral do Meu Super, Tomás Lince.