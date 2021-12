Meu Super reforça presença na Ilha da Madeira

Loja Meu Super © Direitos Reservados

O Meu Super, a insígnia de franchising da Sonae MC, reforçou a sua presença na Ilha da Madeira com a abertura da 12ª loja da marca no arquipélago. Localizada na freguesia de São Martinho, no Funchal, o novo espaço criou cinco novos postos de trabalho, anunciou a empresa em comunicado.

"A marca Meu Super está presente há oito anos na região e queremos reforçar ainda mais a nossa presença, servindo novas localidades na ilha e mais bairros na cidade do Funchal. Contamos para isso com parceiros fortes para reforçar esta ambição de crescimento na Madeira", explica Tomás Lince Fernandes, diretor geral do Meu Super. Para o início de 2022, será Santa Cruz a próxima localidade madeirense a receber um supermercado da marca.

No comunicado, a insígnia dá conta de que abriu 30 novas lojas em 2021, elevando para 300 os espaços Meu Super no país, com uma área total de venda 50 mil m2 e 1500 postos de trabalho. Em 2020, as vendas das lojas Meu Super superaram os 171 milhões de euros, "reforçando a sua posição no segmento de lojas com menos de 400 m2".