Mexidas na comissão executiva dos CTT

Os CTT acabam de comunicar ao mercado alterações no conselho de administração e na comissão executiva do operador postal. Dionizia Ferreira apresentou renúncia, tendo sido cooptado em sua substituição João Ventura Sousa para completar o mandato em curso. O profissional entra em funções a 18 de setembro. Era administrador na Altice Portugal.

Dionizia Ferreira era vogal no conselho de administração e membro da comissão executiva dos CTT liderada por João Bento. “O Conselho de Administração deliberou, na sua reunião de hoje, cooptar, em sua substituição, João Ventura Sousa para completar o mandato em curso (2017-2019), produzindo a cooptação os respetivos efeitos a 18 de setembro de 2019”, informou os CTT em comunicado

Esta cooptação será submetida a ratificação da próxima Assembleia Geral dos CTT.

Dionizia Ferreira era desde 2012 vogal executiva dos CTT e enquanto membro da Comissão Executiva era responsável pela área de negócio Expresso & Encomendas, (CTT Expresso em Portugal, Tourline em Espanha e CORRE em Moçambique), onde se inclui a área de Marketing. Era ainda responsável pela área Comercial Empresas 1 a 4 e pelo Planeamento & Monitorização de Vendas, de acordo com informação do site dos CTT.

Para a substituir no cargo os CTT foram buscar João Ventura Sousa, quadro há anos ligado à Portugal Telecom e administrador com o pelouro empresarial da Altice Portugal, a dona do Meo.