Micro e PME denunciam falta de resposta sobre apoios aos danos causados pelo mau tempo

A Confederação Portuguesa das Micro, Pequenas e Médias Empresas (CPPME) denunciou esta quinta-feira que os empresários "continuam sem resposta" nem "ponto de situação" quanto aos apoios anunciados na sequência das intempéries de há três meses.

Em comunicado, a CPPME diz ter sido "finalmente" recebida pelo secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Nuno Fazenda de Almeida, a quem manifestou "a sua preocupação com a situação em que se encontram as micro, pequenas e médias empresas".

"Finalmente recebidos em audiência, passados três meses sobre os prejuízos resultantes das intempéries, continuam as empresas sem resposta e sem ponto da situação relativamente aos apoios apregoados frente às câmaras de televisão", denunciou.

A confederação diz ter sido remetida para a ministra da Coesão Territorial, Ana Abrunhosa, a cargo de quem está "o acompanhamento dos apoios" e a quem solicitou uma audiência, lamentando ter sido "recentemente notificada do adiamento desta para dia 3 de abril".

Na reunião com o secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, a CPPME diz ter ainda insistido em "questões anteriormente colocadas pelas associações setoriais, nomeadamente das feiras e mercados, sobre diversas questões de funcionamento e acesso, bem como do setor de beleza, sobre formação e questões fiscais e de licenciamento para a prestação destes serviços".

"O constante aumento dos bens e matérias necessários ao conjunto da atividade económica, bem como o agravamento da situação na restauração, com o aumento dos encerramentos de empresas, foram igualmente preocupações manifestadas", acrescentou.

Segundo a confederação, da parte de Nuno Fazenda de Almeida "houve manifesta abertura para uma maior troca de informação e aprofundamento das questões abordadas".