Microplástico nos produtos de cosmética do Lidl tem fim à vista

O Lidl quer acabar com o microplástico nos produtos de cosmética e de higiene pessoal de marca própria até ao final do próximo ano. Produtos como esfoliantes vão deixar de ter microplástico abrasivo, uma das medidas no âmbito da redução de 20% de utilização de plástico até 2025 já anunciado pela cadeia de retalho alimentar.

A decisão da cadeia visa eliminar os microplásticos, material encontrado em quantidades crescentes nos oceanos – há 51 biliões de partículas microplásticas nos mares, 500 vezes mais do que estrelas na nossa galáxia, de acordo com dados divulgados em 2017 pela ONU -, podendo ser ingeridos por animais marinhos e, por essa via, entrar na cadeia alimentar humana. Este tipo de material já foi encontrado em alimentos e bebidas, não se sabendo ainda o efeito que pode ter sobre a saúde.

Leia ainda: Produtos cosméticos podem ter até 90% de microplásticos

A medida gora anunciada abrange as partículas de plástico com efeito abrasivo (“microbeads”) com dimensão inferior a cinco milímetros, feitos de poliamida (PA), polietileno (PE), polietileno tereftalato (PET), poliéster (PES), poliimida (PI), polipropileno (PP) e poliuretano (PUR).

“Nos produtos esfoliantes da marca própria Lidl, os microplásticos sólidos à base de polietileno (PE) e polipropileno (PP), foram já substituídos por partículas de pedra-pomes (perlita) ou por partículas de bambu (Bambusa Arundinacea Stem Powder)”, explica o Lidl.

A cadeia tem ainda, nesta categoria de produtos, uma seleção de produtos com selo NATRUE, que certifica artigos de cosmética naturais e orgânicos, “onde está interdita a utilização de ingredientes à base de óleo mineral e de microplásticos”, destaca.

Para eliminar os microplásticos nos produtos de cosméstica e higiene pessoal de marca própria, a cadeia de retalho alimentar está, em estreita cooperação com os fornecedores, “à procura de um substituto adequado para os restantes polímeros sintéticos, como o polimetilmetacrilato (PMMA) e o politetrafluoretileno (PTFE) – que são ainda usados nas formulações base como substâncias texturizantes – e copolímeros de estireno/acrilatos, usados em vários produtos como opacificantes”, explica.

As “substâncias alternativas devem ser primeiro analisadas e avaliadas, relativamente a vários fatores complexos, como a segurança, a compatibilidade ambiental, a eficácia e a exequibilidade tecnológica”, refere a empresa.

Em março de 2018, o Lidl anunciou o compromisso de reduzir em 20% até 2025 o consumo de plástico nas embalagens de marca própria, e em agosto, em acabar com a venda de plástico descartável, evitando a entrada no sistema de 12,5 milhões de copos e 5 milhões de pratos anualmente. Nesse âmbito, a companhia deixou no final do ano passado de vender sacos de plástico para as compras, retirando do circuito cerca de 25 milhões de sacos de plástico por ano.