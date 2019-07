Microsoft investe 891 milhões na OpenAI para desenvolver inteligência artificial

A tecnológica norte-americana anunciou um investimento de mil milhões de dólares (cerca de 891 mil milhões de euros) na OpenAI. Além disso, as duas entidades estabeleceram uma parceria, válida para vários anos, focada no desenvolvimento tecnológico desta tecnologia.

Esta segunda-feira, a tecnológica de Redmond anunciou que pretende investir vários milhões na OpenAI, organização sediada em São Francisco, que pretende perceber como é que a IA pode beneficiar a humanidade. Além do investimento, a parceria irá ainda assentar no desenvolvimento de uma plataforma que explore todo o potencial da inteligência artificial, afirma a Microsoft, em comunicado.

A parceria implica também que os serviços da OpenAI recorram à plataforma Azure da Microsoft. A OpenAI passará também a ser “o parceiro preferencial da Microsoft para a comercialização de novas tecnologias de IA”, é possível ler.

“A visão da OpenAI e da Microsoft é a de que o uso generalizado da inteligência artificial sirva para ajudar as pessoas a resolver problemas multidisciplinares, incluindo desafios globais, como as alterações climáticas, cuidados de saúde personalizados e educação”, afirmam as duas organizações, no anúncio desta parceria, que é “válida para vários anos”.

Satya Nadella, CEO da Microsoft, indica que “ao juntar a tecnologia de ponta da OpenAI com as novas tecnologicas de supercomputação da Azure AI, a ambição é a de democratizar a IA para que toda a possa possa retirar proveito”, frisando também a segurança das tecnologias desenvolvidas.

A OpenAI é uma organização sem fins lucrativos, que pretende ajudar a desenvolver a inteligência artificial, mas de uma forma “amigável”. A organização conta também com o apoio de figuras de relevo do panorama tecnológico, como Elon Musk, da Tesla e SpaceX, ou Greg Brockman, da Stripe.

Esta não é a única parceria ligada ao mundo da inteligência artificial que a Microsoft anuncia este ano.Em maio, aliou-se à Sony, uma eterna rival, para uma parceria focada no desenvolvimento de novas plataformas de entretenimento, a pensar no mundo dos jogos, e em soluções de inteligência artificial.