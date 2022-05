Microsoft lança três novos serviços de combate ao cibercrime nas organizações

Edifício Microsoft © Unsplash

A multinacional de tecnologia Microsoft anunciou três novos serviços de segurança para combater o cibercrime. O Microsoft Defender Experts for Hunting, o Microsoft Defender Experts for XDR e o Microsoft Security Services for Enterprise juntam-se ao já existente Microsoft Security Experts, revela a tecnológica em comunicado.

Com o objetivo de reforçar a proteção, conformidade e produtividade das organizações, vai ser possível combinar as tecnologias com a experiência das equipas de cibersegurança da empresa. Este serviço vai permitir que os clientes da tecnológica desenvolvam as suas equipas de especialistas, de acordo com as suas necessidades.

No que toca há cibersegurança, há poucos profissionais na área e o panorama é cada vez mais complexo para as organizações. Os riscos de crimes cibernéticos estão a aumentar exponencialmente, tendo, no ano passado, as equipas de segurança cibernética da Microsoft bloqueado mais de 9,6 mil milhões de ameaças de malware e mais de 35,7 mil milhões de emails de phishing, refere a empresa.

Três níveis de serviço

Microsoft Defender Experts for Hunting

Para organizações que possuem um Centro de Operações de Segurança (SOC) robusto, mas procuram ajuda da empresa na monitorização de ameaças. Este serviço vai estar disponível este verão e já é possível solicitar a pré-visualização.

Microsoft Defender Experts for XDR

Para organizações que procuram reforçar os recursos de deteção e resposta do seu centro de operações de segurança, através de automação e conhecimento humano. Este nível de serviço vai estar disponível em pré-visualização no final deste ano.

Microsoft Security Services for Enterprise

Destinado a grandes empresas que procuram serviços mais abrangentes, combinando a monitorização proativa de ameaças com gestão operacional reforçada em todos os ambientes e plataformas em cloud. O serviço já está disponível.

Mais tarde, a Microsoft vai investir no ecossistema de parceiros XDR (deteção e resposta estendidas), incluindo a criação de novas APIs (tipo de software) para ajudar a garantir aos parceiros o acesso a dados de ameaças da Microsoft, lê-se na mesma nota.

O National Technology Officer (NTO) da Microsoft Portugal, Manuel Dias, afirma que "com o número crescente de ataques cibernéticos, é cada vez mais desafiante para as organizações construir equipas dedicadas à cibersegurança com o nível de experiência adequado para enfrentar os desafios atuais. Neste sentido, lançámos novos serviços de segurança agrupados no Microsoft Security Experts, que combina as tecnologias da Microsoft com a experiência das nossas equipas visando a proteção dos negócios das organizações, a obtenção da conformidade e a gestão de identidades e privacidade".