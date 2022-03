Microsoft Portugal vai formar mais mil funcionários públicos até 2026

Andrés Ortolà, diretor-geral da Microsoft Portugal, ao lado de Ralph Haupter, presidente da Microsoft para a região EMEA, e de Luísa Neto, presidente do conselho diretivo do INA © D.R.

A Microsoft Portugal vai formar mais mil funcionários públicos, naquele que é mais um passo no âmbito do memorando de entendimento assinado com o Estado, em novembro de 2020. Em vista está a qualificação de mil técnicos superiores e dirigentes da administração pública até 2026, explorando o potencial da Inteligência Artificial.

"O protocolo foi assinado ontem, 23 de março, pela presidente do Instituto Nacional de Administração [INA], Luísa Neto, e pelo diretor-geral da Microsoft Portugal, Andres Ortolá, num evento que contou com a presença do Presidente da Microsoft para a região Europa, Médio Oriente e África (EMEA), Ralph Haupter", anuncia a tecnológica num comunicado enviado à redação esta quinta-feira.

Os funcionários da administração pública vão receber formação ao abrigo do programa AI Business School INA, que conta também com a parceria do INSEAD. Pretende-se, segundo o comunicado orientar líderes e gestores da função pública "para o desenvolvimento de estratégias de valorização do potencial da Inteligência Artificial nas suas organizações, equipas e projetos, nos diferentes setores do serviço ao cidadão".

Por isso, o programa está desenhado para "preparar o serviço público" em nove áreas: realidade aumentada; acessibilidade; cloud computing; analytics; programação; produtividade; segurança; web development; e blockchain.

Até 2026, serão promovidas quatro edições do programa por ano. Cada edição contará com 50 formandos.

"Num mundo em mudança como o nosso, nem a Administração é a mesma, nem os cidadãos lhe exigem o mesmo", afirma a presidente do INA, Luísa Neto. Ortolá, por sua vez, nota que esta parceria "permitirá dar continuidade à aposta no aumento da literacia digital no país".