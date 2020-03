Microsoft Teams enfrenta dificuldades de funcionamento na Europa

A plataforma de colaboração Teams, desenvolvida pela Microsoft, esteve ‘em baixo’ cerca de duas horas, na manhã desta segunda-feira, indica o site The Verge.

No arranque de uma semana com muitas pessoas a trabalhar a partir de casa, os maiores problemas foram sentidos na Europa, com os utilizadores a indicarem problemas no acesso à plataforma e também instabilidade no envio de mensagens. Entretanto, a Microsoft já recorreu ao Twitter para indicar que já foram resolvidos os problemas na área de mensagens. Ainda assim, alguns utilizadores ainda registam problemas no acesso, conforme comentam no Twitter.

TM206544 chat impact has been mitigated. Please refer to the admin center for further details. ^JP — Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) March 16, 2020

Com várias empresas a aconselhar aos trabalhadores que trabalhem a partir de casa, devido ao surto de Covid-19, a procura por ferramentas de colaboração, como o Teams ou o Slack, tem aumentado consideravelmente.

Ao momento de escrita desta notícia, o site Down Detector indica que ainda existem alguns problemas no acesso à plataforma. De acordo com o mapa disponível neste site, os principais problemas são sentidos na Europa, com destaque para os Países Baixos, Reino Unido ou Finlândia.

Esta é a segunda falha de dimensões consideráveis da Teams este ano. No mês passado, o serviço da Microsoft esteve fora do ar durante três horas.

A ferramenta de colaboração Teams foi apresentada em 2017. Integrada no Office 365, disponibiliza uma plataforma de comunicação e colaboração, que combina mensagens, videoconferência e edição de ficheiros entre utilizadores.