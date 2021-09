Paula Panarra, diretora da Microsoft Portugal Foto:D.R.

A Microsoft tem mais de 200 vagas de emprego para Portugal. A diretora-geral da tecnológica norte-americana em Portugal, Paula Panarra, anunciou esta terça-feira que a empresa vai contar com mais de 1500 pessoas no centro de engenharia de suporte em 2022, superando os objetivos fixados no memorando de entendimento assinado com o Estado português em novembro de 2020.

"Em setembro de 2021, o nosso centro de engenharia de suporte conta com 1400 pessoas, mais 200 do que em 2020. Desde o início da pandemia entraram 440 pessoas para a nossa equipa. Atualmente, temos 218 posições em aberto", referiu Paula Panarra durante a conferência de imprensa em formato digital.

Ao assumir que a Microsoft vai contar com mais de 1500 pessoas em Portugal, a tecnológica vai ultrapassar a meta estabelecida no acordo com o Estado português. Na altura, ficou definido que a empresa chegaria a 2022 com 1500 funcionários.

Paula Panarra, no entanto, assume que é cada vez mais difícil recrutar em Portugal. "É necessário olhar para alternativas, pois 20% dos trabalhadores são internacionais e tiveram de mudar-se para Portugal."

Neste ponto, a diretora-geral assinalou que a companhia tem apostado em programas de requalificação e de formação, para aumento de competências tecnológicas no país.