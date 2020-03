Microsoft vai fechar temporariamente todas as lojas

A Microsoft vai fechar todas as lojas, reforçando que está em causa tanto a segurança de empregados como de clientes. A indicação da empresa chegou através de um email, enviado aos clientes.

“Vamos fechar todas as localizações das Microsoft Store para ajudar a proteger a saúde e segurança dos nossos clientes e empregados. Nesta altura sem precedentes, a melhor forma de podemos servi-lo é fazendo tudo aquilo que é possível para minimizar os riscos de contágio do vírus”, escreveu a tecnológica. A empresa indica que continuará a pagar aos empregados as horas de trabalho que estavam programadas.

A Microsoft não indicou durante quanto tempo é que as lojas estarão encerradas.

A grande maioria das lojas da Microsoft fica nos Estados Unidos. Na Europa, a empresa tem uma única Microsoft Store, localizada em Londres, num dos principais centros de compras da cidade, em Oxford Circus. A empresa tem também lojas na Austrália, Porto Rico e Canadá.

A Microsoft não é a única tecnológica que está a fechar lojas a nível global. Depois de ter fechado as lojas que detém na China, durante o pico do surto no país, a Apple anunciou recentemente o encerramento de todas as lojas fora da China, até dia 27 de março.

Além do encerramento das lojas, a Microsoft emitiu também um comunicado conjunto das principais tecnológicas: Microsoft, Facebook, Linkedin, Google, Reddit, Twitter e YouTube. Nesta nota, as empresas indicam que “estão a ajudar milhões de pessoas a manterem-se em contacto, ao mesmo tempo em que combatem a fraude e a desinformação sobre o vírus”.