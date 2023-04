Miguel Maya: "Há uma oportunidade para transformar a competitividade da economia portuguesa"

Miguel Maya, presidente da Comissão Executiva do Millennium bcp © Nuno Brites / Global Imagens

Ana Peixoto Fernandes 21 Abril, 2023 • 11:42 Partilhar este artigo Facebook

Facebook Twitter

Twitter WhatsApp

WhatsApp E-mail

E-mail Partilhar

Miguel Maya, CEO do Millennium bcp, declarou esta sexta-feira, 21, que, apesar da conjuntura complexa e adversa que o país atravessa, face aos impactos da pandemia e da invasão da Ucrânia pela Rússia, com o forte agravamento da inflação, Portugal está, ainda assim, atualmente, perante "uma oportunidade impar para transformar a competitividade da sua economia".



"Atravessamos um período complexo e pleno de adversidades e ambiguidades, mas estamos também perante uma oportunidade ímpar de transformar estruturalmente a completividade da economia portuguesa", afirmou o responsável na sessão de abertura de mais uma edição da Millennium Talks - COTEC Innovation Summit, que decorre em Braga, com os temas da competitividade e inovação empresarial, como pano de fundo.

"É consensual que os fundos europeus que serão aplicados na economia, nomeadamente, do PRR e do PT2020, constituem uma oportunidade singular, que nos confere uma responsabilidade coletiva pela sua aplicação em projetos e iniciativas, que promovam e potenciem o desenvolvimento económico e social", declarou Miguel Maya, que na sua intervenção destacou a liderança do banco Millennium bcp, no "financiamento direto e apoio célere" às empresas portuguesas, durante e após a crise pandémica, e garantiu que tudo fará para se manter nesse papel.

"Portugal é o principal mercado do Millennium bcp", afirmou, destacando, que, no atual contexto, é importante a união de esforços com os empresários portugueses para de forma a "encontrar soluções" para enfrentar os novos desafios. E também que o governo avance com "apoios específicos e medidas dirigidas" para alavancar o tecido empresarial e com "a adequação legislativa" para promover a atração e fixação de talento, combatendo assim a tendência da sua "deslocalização" fruto da globalização.

"Temos de exigir de nós e dos nossos governantes uma visão de médio longo prazo, a qual está naturalmente condicionada, mas não circunscrita às atuações imediatas que derivam da conjuntura macroeconómica e geopolítica", afirmou o CEO do Millennium bcp.

No arranque da 5.ª edição das Millennium Talks, Maya recordou que esta sexta-feira se comemora o Dia Mundial da Criatividade e Inovação, uma data feliz para a realização do evento, dada a importância de factores como a criatividade, inovação, digitalização e retenção de talento para a competitividade das empresas, na atualidade.

O Millennium ​​​​​​​Talks, que será encerrado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é uma parceria entre o Millennium bcp e a COTEC Portugal, com o apoio da TSF e Dinheiro Vivo.