Miguel Maya: "Taxas de juro ainda não estão no patamar adequado"

Miguel Maya, CEO do Millennium BCP

As famílias estão a passar por um momento financeiro difícil. E os resultados - extraordinários - apresentados pela banca portuguesa podem dar uma conotação negativa - e errónea - da situação. Porque, alerta, Miguel Maya, CEO do Millennium BCP, os resultados dos bancos ainda estão abaixo do custo de capital. "Estamos finalmente a conseguir caminhar para um patamar minimamente sustentável", apontou, afirmando que "não é possível ter uma banca robusta sem ter uma economia robusta".

O CEO do Millennium BCP reforçou a ideia transmitida anteriormente, no painel da Money Conference, esta quinta-feira, por João Pedro Oliveira e Costa, CEO do BPI, de que a banca nos últimos anos teve um papel muito intense e relevante no desenvolvimento da economia portuguesa. E deu o exemplo das moratórias que garantiram a estabilidade e evitaram grandes preocupações às famílias portuguesas.

Quanto à atenção do governo no alinhamento dos incentivos o CEO do Millennium BCP considera que esta é uma boa preocupação, sendo mesmo "da maior importância".

Ainda na questão da habitação, nomeadamente do crédito, Miguel Maya afirmou perentoriamente que "os bancos não querem ficar com as casas de ninguém porque senão ficam sem crédito". E alertou para o facto de estarem a colocar, nos bancos que apoiam a economia e a habitação, o ónus dos bancos que não o fazem.

Quanto às taxas de juros, apesar de reconhecer que estas registaram um aumento elevado, o CEO do Millennium BCP refere que estas "não estão no patamar adequado". "Tiveram foi um crescimento muito acentuado", constata.