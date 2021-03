Miguel Moreira Branco: "Volkswagen quer ganhar peso nas frotas eletrificadas"

Pedro Junceiro 27 Março, 2021 • 12:11 Partilhar este artigo Facebook

O foco na eletrificação não se alterou com o aparecimento da covid-19, doença que afetou profundamente todas as atividades e a própria sociedade a nível global. A indústria automóvel, embora profundamente afetada, reagiu de forma rápida e decidida, reorientando esforços e modelos de negócio. Marcas como a Volkswagen, que já tinham em curso um processo de transformação para a eletrificação, aceleraram os seus investimentos nessa área, prometendo novos e mais variados modelos para os próximos anos. Com a importância substancial do mercado de frotas em Portugal, representando a fatia maior das vendas de automóveis novos, o próximo desafio reside na convergência de esforços para ajudar o processo de transição energética de empresas e clientes profissionais.

Para Miguel Moreira Branco, diretor de Frotas da Volkswagen em Portugal, a capacidade de adaptação da gama às necessidades correntes do mercado andará de mão dada com a necessidade de uma maior sustentabilidade no setor dos transportes, servindo esses dois pontos de esteios à atuação da marca alemã no nosso país. À medida que cresce a procura pelas soluções eletrificadas, a Volkswagen aumenta também os seus argumentos neste capítulo, como detalha Moreira Branco em entrevista.



Sabendo-se do peso que o mercado de frotas tem nas vendas automóveis em Portugal, que importância tem este segmento para uma marca como a Volkswagen?

Sendo a Volkswagen uma marca de volume e o canal de vendas a frotas o mais representativo do mercado nacional, naturalmente que a importância deste canal de vendas é elevadíssima para nós. Temos uma estratégia e uma política dedicada a frotas no intuito de aumentarmos a nossa quota neste segmento. Para isso será crucial o envolvimento da nossa rede de concessionários por forma a conseguirmos chegar à globalidade do mercado nacional.



No contexto da transição energética, qual está a ser a aceitação dos clientes empresariais para a aquisição de veículos elétricos ou plug-in em detrimento dos convencionais motores térmicos? Já se verifica a tendência de mudança comportamental nos clientes empresariais?

Tem sido uma tendência em crescimento. Os veículos elétricos e/ou plug-in, em virtude dos benefícios fiscais, gozam de uma elevada vantagem para as empresas, [o que] aliado à cada vez maior oferta de modelos leva a que os clientes "empresas" apostem cada vez mais nestas soluções. Este será garantidamente o ano da Volkswagen neste segmento. Temos uma oferta bastante alargada, quer nos elétricos com a família ID, quer nos plug-in, onde os principais modelos para frotas estão representados pelos Golf GTE, Passat GTE, Passat Variant GTE, Arteon Plug-in e Arteon Shooting Brake Plug-in.



Qual o mix já existente entre veículos elétricos (ou plug-in) e convencionais e como antecipam a evolução dessa mesma divisão?

O mix atual ainda é pouco representativo da realidade que vamos ter muito em breve. Como referido anteriormente, os veículos elétricos/plug-in apresentam um crescimento de vendas exponencial e acredito que o mercado de frotas continue a solicitar esta tipologia de viaturas.



Que papel poderá ter o governo neste processo de transição energética, nomeadamente em termos de fiscalidade?

Naturalmente que é vital o incentivo fiscal do governo para influenciar esta tendência, mas cada vez mais o consumidor e as empresas começam a perceber que a utilização destas viaturas acaba por, na maioria das vezes, apresentar um custo de utilização bastante mais reduzido.



Quais os principais receios e dificuldades que os clientes empresariais ainda apontam para a resistência a automóveis com motorizações elétricas?

A principal dificuldade está relacionada com a capacidade de instalação dos carregadores. Na maioria das empresas, a transição para uma frota elétrica implica sempre a preparação de infraestruturas para carregadores. No caso da SIVA temos a vantagem de conseguir oferecer juntamente com a proposta das viaturas uma solução de carregadores através da MOON, empresa do grupo dedicada a instalação de carregadores e que a SIVA passou a representar.



Por outro lado, que tipo de argumentos convencem os clientes empresariais/ frotistas quanto à validade das motorizações elétricas?

A maioria dos clientes frotistas, hoje em dia, tem um elevado grau de conhecimento sobre estas alternativas, reconhecem que o futuro passa pela eletrificação automóvel. Por outro lado, as empresas fazem normalmente contratos de quatro anos de utilização, o que à partida garante uma utilização sem qualquer problema.



Sabendo-se que a Volkswagen tem em curso uma aposta muito forte no sentido de se tornar cada vez mais numa fornecedora de software, serão as tecnologias de conectividade e telemática também um ponto decisivo para a escolha dos automóveis de frota do futuro? Ou seja, mais do que uma série de automóveis, é vendido também um pacote de serviços agregados - será uma visão real?

Estou confiante que sim, muito em breve vamos estar a vender software para os nossos modelos. O automóvel será cada vez mais um gadget com um sem fim de funcionalidades que poderão ser personalizadas à vontade de cada utilizador. Estamos a iniciar uma nova fase do comércio automóvel, acredito que o modelo atual de venda de viaturas será "transformado" e os próprios concessionários vão evoluir para algo diferente, quer na área das vendas, quer na área do pós-venda.