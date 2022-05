Miguel Santos Garcia: "Os próximos meses serão férteis em novidades"

Miguel Santos Garcia, fundador e CEO da paySimplex © DR

Miguel Santos Garcia é fundador de várias empresas em diversos setores. Admite que a paySimplex é o mais desafiante, pelos desafios que traz.

Como foi o crescimento da paySimplex em pandemia?

A paySimplex tem duas áreas distintas de crescimento, o número de localidades onde o pagamento de estacionamento está presente e o número de utilizadores. Durante a maior parte da pandemia, o pagamento de estacionamento esteve suspenso; e quando a obrigatoriedade era reposta, ninguém pagava. Recordemos que o número de condutores no ativo diminuiu abruptamente, as estradas solitárias - apenas quem assegurava serviços mínimos se deslocava. Havendo poucos condutores efetivos, reflete-se nos pagadores. Por outro lado, com tanto estacionamento vago, passou a ser difícil justificar a multa, pelo que a fiscalização abrandou e, consequentemente, o pagamento de estacionamentos. Existiu assim, quando o pagamento se tornava obrigatório, um duplo fator inibidor, quer pela motivação em pagar quer pela "punição" responsável por essa mesma motivação. Durante a pandemia houve uma suspensão e um enorme decréscimo em todas as localidades. A paySimplex sofreu enormemente com a pandemia pois deixou de ter receitas em virtude de receber apenas uma comissão mínima pelos valores pagos ou processados. E claro, o crescimento foi nulo em novas localidades e em novos utilizadores, o que foi acompanhado por uma substancial redução no número de pagamentos.

A covid também fez adiar planos de expansão?

A covid afetou-nos de forma significativa e criou elevados níveis de incerteza. Mas com a paralisação do pagamento de estacionamentos, aproveitámos para nos focar em desenvolver um novo paySimplex, desenhado e criado de raiz. Todos os demais projetos ficaram congelados até final de 2021 e agora tivemos uma entrada fulgurante de ideias e retomámos projetos suspensos.

Para que países/cidades estão a olhar?

O novo paySimplex foi idealizado com o objetivo da internacionalização, pelo que estamos agora mais bem preparados para esse processo do que alguma vez estivemos. Estamos a ultimar detalhes para o lançarmos em Madrid, Espanha.

E qual é o objetivo de faturação e clientes para este ano?

O principal objetivo é alargar a nossa cobertura em Portugal em termos de localidades, mas também crescer em utilizadores, dar início ao processo de expansão internacional e introduzir novas funcionalidades que nos garantirão mais e melhores vantagens competitivas. Nos próximos dias deveremos anunciar duas novas localidades onde o paySimplex estará presente, fruto dos novos serviços desenvolvidos neste ano.

Nova tecnologia a caminho?

Sim, temos novidades muito impactantes e relevantes para todos os interessados, quer para os clientes quer para os utilizadores, na área dos pagamentos e em outros novos serviços. Uma das novas funcionalidades que anunciaremos em breve é algo verdadeiramente disruptivo e que terá enorme impacto em Portugal. Os próximos meses serão interessantes e férteis em novidades...

E de que forma tem a falta de mão-de-obra impactado os planos da paySimplex?

As empresas portuguesas estão a sofrer tremendamente com a falta de mão-de-obra qualificada no setor das TI e a paySimplex não escapa a isso. Os salários são uma preocupação constante, a rotatividade é um grave problema e, em consequência, o desenvolvimento e cumprimento de prazos torna-se uma tarefa de risco.

O alargamento a outras soluções de mobilidade é um caminho que ponderam?

A paySimplex foi a primeira empresa a desenvolver o sistema de pagamentos de estacionamento no país; foi igualmente a primeira, e ainda única, com várias soluções de mobilidade dos quais destaco a compra e renovação de Selos de Residente e Comerciante ou de Avenças de Parques de Estacionamento. Através do nosso serviço "Portal da Mobilidade", temos a capacidade de, num período de 2 a 3 meses, transformar todos aqueles processos manuais em digitais, ou seja, de impactar positivamente em qualquer concelho ou localidade em muito pouco tempo. Os resultados são extraordinariamente visíveis.

Entretanto, acabámos de lançar um novo serviço, um Sistema de Fiscalização que traz a novidade de estar integrado com as nossas aplicações de pagamento de estacionamento. Isso significa que, caso seja vontade do nosso cliente, mas também do próprio utilizador, este pode passar a receber no seu telemóvel Avisos de Falta de Estacionamento, Avisos de Pagamento e Avisos Informativos, entre outras comunicações e alertas relacionados com a temática do estacionamento. Poderá ainda fazer a Identificação Voluntária de processos e pagar multas.

A plataforma paySimplex permite ainda efetuar integrações verticais, isto é, agregar outros serviços de mobilidade que o nosso cliente já possua no próprio paySimplex. Na prática, isso significa que o nosso cliente consegue observar em tempo real o resultado de todos os serviços de mobilidade num único local. Esta é outra enorme vantagem que a paySimplex oferece aos seus clientes.

De que forma?

Imagine-se a integração do serviço de bicicletas e de autocarros num determinado concelho: o utilizador que paga o estacionamento, poderia na mesma app ter toda a solução relacionada com as bicicletas, desde a localização e disponibilidade das mesmas, ao aluguer e pagamento de uma bicicleta, adquirir uma avença para o seu uso, etc.. De forma semelhante, outro utente poderia analisar o circuito de todos os autocarros, ver quais as carreiras que passam por uma determinada paragem e até ver quanto tempo tarda o seu autocarro a chegar a uma paragem, tudo em tempo real. E até comprar o bilhete na própria aplicação móvel. O paySimplex é de longe, o sistema mais flexível e dinâmico e aquele que maior número de serviços de mobilidade oferece aos municípios deste país que verdadeiramente queiram entrar na era tecnológica da mobilidade.