Miguel Setas sai da direção executiva da EDP e entra Pedro Vasconcelos

Miguel Setas renunciou ao cargo de administrador executivo da EDP.

Miguel Setas renunciou ao cargo de membro do Conselho de Administração Executivo da EDP, decisão que terá efeitos após a assembleia-geral da elétrica, agendada para 12 de abril, na qual vai ser designado o seu substituto, segundo informação enviada esta segunda-feira à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM). Pedro Vasconcelos, responsável pela operação da elétrica na Ásia, irá substituí-lo.

"A EDP - Energias de Portugal, S.A. (EDP) informa o mercado e o público em geral de que o membro do Conselho de Administração Executivo, Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, apresentou a sua renúncia ao cargo, com efeitos no momento da designação de membro substituto na Assembleia Geral Anual da EDP, a realizar no dia 12 de abril de 2023", lê-se na mesma nota.

No documento, a empresa "agradece o importante contributo de Miguel Nuno Simões Nunes Ferreira Setas, que integrou o Conselho de Administração Executivo da EDP ao longo dos últimos oito anos, e reconhece a atuação exemplar, quer pessoal quer profissional, deste administrador".

Miguel Setas é também presidente do Conselho de Administração da EDP Brasil e faz parte do board da EDP Espanha.

Noutra nota, enviada à CMVM, a EDP informa que vai propor aos acionistas "a eleição de Pedro Collares Pereira de Vasconcelos enquanto membro do Conselho de Administração Executivo da EDP para o remanescente do mandato em curso relativo ao triénio 2021-2023, com efeitos a partir de 12 de abril de 2023".

"O engenheiro Pedro Collares Pereira de Vasconcelos integra os quadros da EDP desde 2007 e dispõe de um amplo conhecimento da Sociedade, com uma forte experiência no setor da energia, entendendo-se que dispõe das condições adequadas para integrar o Conselho de Administração Executivo da EDP para o remanescente do mandato em curso", lê-se na mesma nota.

No início do mês, a EDP anunciou uma oferta pública de aquisição (OPA) sobre 100% do capital social da sua subsidiária EDP Brasil, da qual detém 56%, tendo em vista a aquisição das ações detidas pelos acionistas minoritários.